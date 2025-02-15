ماريسكا ينتقد تشيلسي بعد تقديم أسوأ أداء منذ توليه تدريب الفريق

انتقد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، رغبة لاعبيه أثناء حديثه عن "أسوأ أداء" للفريق خلال فترة توليه منصبه بعد الهزيمة الساحقة صفر / 3 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تشيلسي، بقيادة ماريسكا، يحتل المركز الرابع، وحصد تسع نقاط من آخر تسع مباريات بالدوري، بعد أن فرط في فرصة كبيرة في وضع ضغوط على منافسيه الذين يسعون للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وهتفت جماهير تشيلسي التي تواجدت في الملعب " نريد تشيلسي القديم" خلال مساء محبط تفاقم بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها نوني مادويكي، بعد أن كانوا قد هتفوا "لقد استعدنا تشيلسي" قبل أقل من شهرين.

وقال ماريسكا: "رد الفعل في كل مكان هو نفسه، عندما تفوز بالمباريات يكون المشجعون سعداء، وعندما لا تفوز بالمباريات يكون المشجعون غاضبين".

وأضاف: "في هذه اللحظة، هم على حق في شعورهم بالغضب، خاصة في هذه الفترة من الموسم، مع الفرصة لوضع هذا النادي في المكان الذي يجب أن يكون فيه".

وأردف: "عند الفوز يمكنك تقليص الفارق لنقطة واحدة عن المركز الثالث، ويمكنك توسيع الفارق مع البقية".

وأكد: "أن تحضر إلى هنا وتلعب بالطريقة التي لعبنا بها، ليس فيما يتعلق بكرة القدم، ولكن من حيث الرغبة، على الأرجح نحتاج لإظهار المزيد من الرغبة".

وخلال حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" قال المدرب الإيطالي: "أشعر بالضغط دائما، ليس حاليا فقط، ولكن الأداء الذي قدمناه يمكننا القول أنه كان الأسوأ منذ وصولي".

ومع استمرار إصابة المهاجم نيكولاس جاكسون، المهاجم الأساسي، سيطر تشيلسي على مجريات اللقاء، ولكنه فشل في صنع أي محاولة على المرمى.

وتابع ماريسكا: "عانينا لصنع الفرص. وهذا شيء كنا نقوم به بشكل جيد، حتى قبل أسبوع أو أسبوعين، كنا نصنع العديد من الفرص في كل مباراة".

وأكد: "بالتأكيد هناك العديد من الأسباب. الإصابة جزء من هذا ولكن مازال لدينا 13 مباراة متبقية ويجب أن ننهي هذه المباريات بأفضل شكل ممكن".