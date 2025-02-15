ميتوما يتألق في فوز برايتون 3-صفر على تشيلسي

سجل كاورو ميتوما هدفا رائعا وأضاف يانكوبا مينته هدفين ليمنحا برايتون آند هوف ألبيون الفوز 3-صفر على ضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد نحو أسبوع من إقصاء الفريق اللندني من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومنح ميتوما التقدم لصاحب الأرض بعد لقطة رائعة في منتصف الشوط الأول بعدما استحوذ على تمريرة طويلة من الحارس بارت فيربروخن قبل أن يمر من مدافع تشيلسي تريفوه تشالوباه ويطلق تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة.

وألغي الحكم هدفا سجله إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي بسبب دفعه على جويل فيلتمان قبل أن يضيف مينته الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعدما حافظ على هدوئه وسدد في المرمى بعد فشل تشيلسي في تشتيت الكرة، ثم سجل اللاعب الغامبي مجددا في الدقيقة 63 ليضمن الفوز.

وفي غياب مهاجميه نيكولاس جاكسون ومارك جويو بسبب الإصابة، هيمن تشيلسي على الكرة لكنه لم يتمكن من التسديد على المرمى. وظل الفريق في المركز الرابع ولديه 43 نقطة بينما تقدم برايتون للمركز الثامن برصيد 37 نقطة.