مباراتان في ثاني أيام مواجهات الجولة 17 من دوري «الهواة»



يتطلع فريق الظفرة وصيف مسابقة دوري الأولى «30 نقطة» إلى تفادي مفاجآت جاره مجد صاحب المركز قبل الأخير «8 نقاط»، وذلك عندما يلتقي الفريقان في ثاني أيام مواجهات الجولة الـ 17 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، على أرضية ملعب العين بالقطارة 17:20 مساء غد السبت، ويدرك مدربا الفريقين أهمية الفوز اليوم بالنقاط الثلاث، خصوصاً الظفرة الساعي لاسترداد الصدارة من الفجيرة ولو مؤقتاً، فيما يبحث مجد ومدربه الجديد المواطن عيسى بوصيم لمغادرة مركزه الحالي، والابتعاد عن مناطق الهبوط، انتهى لقاء الدور الأول بفوز الظفرة بهدف دون رد، وفي لقاء ثان يواجه الجزيرة الحمراء الثاني عشر برصيد 12 نقطة ضيفه الحمرية العاشر بـ 13 نقطة في لقاء تحسين مراكز.

وتختتم بعد غد الأحد مواجهات الجولة بثلاث مباريات، في الأولى يحل الفجيرة متصدر الترتيب برصيد 32 نقطة ضيفاً على الذيد الجريح وصاحب المركز السابع 18 نقطة في مباراة يتوقع أن تكون ساخنة ومثيرة، وأيضاً يلتقي العربي ثالث الترتيب برصيد 30 نقطة بفريق الإمارات الثامن برصيد 18 نقطة والمنتشي بفوزه على مصفوت، ويستقبل دبا الفجيرة الخامس ضيفه غلف يونايتد الحادي عشر في مباراة مهمة لكل فريق ، فدبا الفجيرة يسعى إلى مواصلة تضييق الخناق على ثلاثي الصدارة، إذ يملك الفريق 28 نقطة، وغلف يونايتد الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

يذكر أن دوري الدرجة الأولى يتصدره الفجيرة برصيد 32 نقطة، يليه كل من الظفرة والعربي برصيد 30 نقطة، ثم دبا الفجيرة الرابع بـ 28 نقطة، وحتا الخامس 25 نقطة، وفي أسفل الترتيب تأتي أندية الجزيرة الحمراء الثاني عشر برصيد 12 نقطة، ثم مجد الثالث عشر برصيد 8 نقاط وفي المركز الأخير غلف إف سي بست نقاط.



