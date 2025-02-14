خورفكان يصب «الملح» على جراح العروبة بالثلاثة

جاسمينز: مستاء للهزيمة وهذا الفريق لا يمثل العروبة

النمر: يجب علينا حصد المزيد من النقاط لتأمين البقاء





صب خورفكان مزيداً من «الملح» على جراح فريق العروبة، وتباينت تصريحات مدربي الفريقين عقب نهاية المباراة في دوري أدنوك للمحترفين بالفوز بثلاثية نظيفة لتزيد النتيجة الثقيلة من معاناة العروبة، وتأزم موقفه كثيراً وتجمد رصيده عند 3 نقاط بعد 16 جولة على انطلاقة المسابقة، وتبدو مهمة العروبة صعبة للبقاء موسم ثانٍ على التوالي، لكنها ليست مستحيلة إذ تتطلب عدم فقدان المزيد من النقاط في الجولات العشر المتبقية من عمر الدوري، والتي تساوي 30 نقطة لا تزال على أرضية الملعب وهو رصيد كافٍ للفريق، إذا قدر له تحقيق الانتصارات في قادم الجولات، مع ضرورة فقدان منافسيه لمزيد من النقاط، وتجعل هذه الوضعية فريق المواجهات المقبلة لفرق القاع على سطح صفيح ساخن.

وفي أروقة خورفكان، اقترب الفريق كثيراً من تأمين بقائه، وقد يحتاج الفريق إلى 9 نقاط ربما تقل، لكي يبقى موسماً ثامناً على التوالي في دوري الكبار، بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة متقدماً نحو المركز العاشر.

بدوره، عبر إندريا جاسمينز، المدير الفني للعروبة عن استيائه للهزيمة والأداء المتراجع لفريقه، موضحاً أن الفريق الذي ظهر أمام خورفكان لا يمثل العروبة، وما قدمه اللاعبون أصابني بالإحباط، وتوقعت منهم أداء أفضل، وأعتقد بأن الفريق يجب أن يعطي أكثر مما كان عليه خلال اللقاء في قادم الجولات، فالوضع صعب وأعتقد بأن خورفكان أحرز 3 أهداف من 3 أخطاء، وحصلنا على عدة فرص لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب.

من جانبه، قال عبدالمجيد النمر مدرب خورفكان: النقاط الثلاث مهمة للفريق خاصة أن جدول الترتيب لا يرحم، ويجب علينا الحصول على عدد آخر من النقاط لتأكيد البقاء في دوري المحترفين، وحول الفوز، قال: «بعد اكتمال الصفوف وعودة المهاجم طارق تيسودالي إلى جاهزيته الفنية والبدنية ظهر الفرق في الخط الأمامي، فضلاً عن تواجد البرتغالي إيلتون منذ البداية فقد كان واضح الخطورة التي سببها فريقه على دفاعات العروبة، وأضاف: عملنا بعض التغييرات للحفاظ على توازن الفريق وكانت هناك رغبة على تحقيق الفوز الذي تحقق بعد مرور أكثر من مباراة لم يتذوق فيها طعم الانتصارات، واصفاً النقاط الثلاث بأنها مهمة، ويجب أن نطوي صفحة الفوز، ونفكر في مباراة كلباء المقبلة في ديربي جديد بالساحل الشرقي.