بورتو يفرض التعادل على روما في ذهاب الدور الفاصل بالدوري الأوروبي

سجل فرانسيسكو مورا هدفا في الشوط الثاني ليقود بورتو للتعادل 1-1 مع روما بعشرة لاعبين في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور الستة عشر في الدوري الأوروبي لكرة القدم ، فيما تفوق ألكمار 4-1 على غلطة سراي.

وسجل زكي تشيليك لاعب روما هدفا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يدرك مورا التعادل عندماأطلق تسديدة دخلت الشباك بعدما اصطدمت بمدافع وغيرت اتجاهها في الدقيقة 67.

وتعرض فريق المدرب كلاوديو رانييري للطمة أخرى بعد خمس دقائق عندما تعرض برايان كريستانتي للطرد إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية. وتعرض عشرة من لاعبي غلطة سراي التركي لخسارة ثقيلة 4-1 أمام ألكمار الهولندي، فيما انتزع تفينتي فوزا بنتيجة 2-1 على بودو/جليمت النرويجي وقلب ستيوا بوخارست الروماني تأخره ليهزم باوك اليوناني 2-1.

وفي وقت سابق، تغلب فناربخشه 3-صفر على أندرلخت البلجيكي بينما تفوق أياكس وريال سوسيداد وفرنسفاروش المجري في مبارياتهم في ذهاب الدور الفاص