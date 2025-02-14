4 مباريات تفتتح كأس خليجي "قدامى اللاعبين" بالكويت

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن تنظيم 4 مباريات يومياً في الدور التمهيدي من كأس الخليج لقدامى اللاعبين المقررة في الكويت من 22 إلى 26 فبراير الجاري على استاد جابر المبارك بالكويت.وتشهد النسخة الأولى من البطولة مشاركة 8 منتخبات خليجية، تم توزيعها على مجموعتين ، إذ تضم الأولى منتخبات الإمارات، والكويت، وقطر، وعمان، بينما تتألف الثانية من منتخبات العراق، والسعودية، والبحرين، واليمن، كما تلعب كل مباراة في البطولة لمدة 40 دقيقة، بواقع 20 دقيقة لكل شوط.ويفتتح منتخبا العراق واليمن المباريات يوم السبت 22 فبراير الجاري، ثم تقام مباراة المنتخب السعودي ونظيره البحريني،

وتليها مباراة منتخبنا الوطني ونظيره القطري، ثم تختتم الجولة بمباراة منتخبي الكويت وعمان.وتقام في اليوم التالي 4 مباريات أيضاً، إذ تبدأ المواجهات بين منتخبي عمان وقطر، ثم يلتقي المنتخب السعودي نظيره اليمني، تليها مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الكويتي، ثم تقام في ختام الجولة مباراة منتخب البحرين ونظيره العراقي.وينطلق الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، بلقاء أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ثم متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، لتحديد طرفي المباراة النهائية المقررة يوم الأربعاء 26 فبراير الجاري.

وقل محسن مصبح، عضو لجنة قدامى اللاعبين بالاتحاد الخليجي لكرة القدم ، إن المنتخبات المشاركة في البطولة ستصل يومي 20، و21 فبراير الجاري، تمهيداً لبدء الاستعدادات النهائية لانطلاق المباريات، موضحاً أن اللجنة تعمل بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والجهات المنظمة الأخرى في دولة الكويت، لتوفير جميع المتطلبات الداعمة لنجاح البطولة.وأشار إلى أن اللجنة قامت بزيارات عدة إلى استاد جابر المبارك بالكويت، الذي يستضيف المباريات، والملاعب الخارجية في استاد جابر الأحمد الصباح المخصص للتدريبات، واطلعت على التجهيزات اللوجستية الأخرى.