141.000.000 القيمة السوقية لصفقات «الميركاتو الشتوي»

بلغ إجمالي القيمة السوقية لصفقات الأندية في «الميركاتو الشتوي» للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025، 36 مليوناً و925 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 141 مليوناً و422 ألف درهم، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين.

وتصدر المغربي طارق تيسودالي لاعب نادي خورفكان قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية، ضمن الصفقات الجديدة التي أبرمتها أندية دوري المحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي استمرت نحو شهر وأغلقت أبوابها يوم الثلاثاء الماضي.

ودعمت أندية دوري أدنوك للمحترفين قوائمها بصفقات جديدة من أجل تعزيز صفوفها في النصف الثاني من الموسم، مستغلة الانتقالات الشتوية بالتعاقد أو استعارة لاعبين جدد بعد التعرف على احتياجاتها خلال الفترة الماضية.

وتعد صفقات انتقال جواو بيدرو إلى الوصل قادماً من التعاون السعودي، والبرازيلي جادسوم سيلفا القادم للوحدة من ريد بل براغانتينو البرازيلي، وطارق تيسودالي المنتقل لخورفكان قادماً من باوك اليوناني، والأوروغواياني داميان غارسيا الذي انتقل لصفوف شباب الأهلي قادماً من بينارول، وعادل تاعرابت المنتقل إلى صفوف الشارقة من أبرز صفقات الميركاتو الشتوي.

وتصدر العروبة قائمة أكثر الأندية إبراماً للصفقات خلال الانتقالات الشتوية، إذ تعاقد الفريق مع 7 لاعبين بإجمالي قيمة سوقية بلغت 3 ملايين و425 ألف يورو، بعدما ضم الثنائي السلوفاكي فيليب كيش والبرازيلي ميشيل دريفكي من كلباء على سبيل الإعارة، والمصري محمود صابر، والنيجيري سولومون أوتابور، والبرتغالي ويتنيس شيمويو قادماً من دبا الحصن، وأحمد عامر من كلباء، والإكوادوري سيباستيان غونزاليس معاراً من شباب الأهلي.

3 صفقات

وبلغ إجمالي القيمة السوقية لـ 3 صفقات أبرمها الوصل 5.3 ملايين يورو بعد التعاقد مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو قادماً من التعاون السعودي، والذي سبق له اللعب في أندية الظفرة وبني ياس والوحدة، إذ يأتي في الترتيب الثاني لأعلى قيمة في صفقات الشتاء بـ 4 ملايين يورو، والحارس المغربي أنس الزنيتي للعب في المشاركات الخارجية بقيمة 800 ألف يورو، والأورغواياني رودريغيز فالنتين الذي تبلغ قيمته السوقية 500 ألف يورو، فيما أعاد قيد الأرجنتيني بوبليتي.

وضم النصر 4 صفقات جديدة بإجمالي قيمة السوقية 5.3 ملايين يورو، إذ حصل على خدمات السويسري هاريس سيفيروفيتش قادماً من الوصل وتبلغ قيمته السوقية 2.5 مليون يورو، والبرازيلي ماتيوس أوليفييرا قادماً من خورفكان (مليون يورو) وثنائي الجزيرة عبدالرحمن العامري وعبدالله إدريس على سبيل الإعارة من الجزيرة.

بينما بلغت أعلى قيمة سوقية للاعبين في خورفكان بإجمالي 6.5 ملايين يورو، نتيجة ضم طارق تيسودالي (5 ملايين يورو) والبرازيلي إيلتون مورتي من قيصري سبور التركي وقيمته سوقية 1.5 مليون يورو.

وتعاقد الوحدة مع البرازيلي جادسوم سيلفا قادماً من ريد بل براغانتينو (4 ملايين يورو)، والإيراني محمد قرباني قادماً من أورينبورغ الروسي (مليون يورو)، فيما تعاقد شباب الأهلي مع الأوروغواياني داميان غارسيا وقيمته السوقية 3.5 ملايين يورو، والبرازيلي ماتيوس هنريكي قادماً من نادي أمريكا (500 ألف يورو).

وأبرم عجمان صفقتين بإجمالي قيمة سوقية 3 ملايين و150 ألف يورو بالتعاد مع البحريني علي مدن، وعبدالله البلوشي قادماً من النصر على سبيل الإعارة، وهو نفس الأمر بالنسبة للجزيرة الذي ضم الثنائي المغربي إلياس كريمي من اتحاد تواركة ونسيم شاذلي معاراً من الوداد بإجمالي قيمة سوقية بلغت 950 ألف يورو.

كما يعد دبا الحصن من أكثر الأندية التي استفادت من الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع 5 لاعبين بإجمالي قيمة سوقية 1.4 مليون يورو، وهم خالد جلال ومسعود سليمان من خورفكان، وانتونيو جونيور إعارة من النصر، والسنغالي إليون ندور قادماً من إستريلا البرتغالي.

وأبرمت ثلاثة أندية هي الشارقة وكلباء وبني ياس صفقة وحيدة خلال الانتقالات، إذ تعاقد الشارقة مع المغربي عادل تاعرابت الذي وبرغم أنه أحد أبرز الصفقات والأسماء في الدوري إلا أن قيمته السوقية بحسب «ترانسفير ماركت» تبلغ 600 ألف يورو، وعلي سالمين بقيمة سوقية مليون يورو إلى كلباء على سبيل الإعارة من الوصل، وضم بني ياس المهاجم السنغالي بيرنارد فاي، وتبلغ قيمته السوقية 300 ألف يورو، في صفقة انتقال حر قادماً من البدع القطري، فيما لم يدخل العين والبطائح سباق التعاقدات في الميركاتو الشتوي وفضّلا عدم إجراء أي صفقة جديدة.