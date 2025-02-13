خورفكان والعروبة.. أمان وتفادي الهبوط

يتطلع كل من خورفكان وجاره العروبة لاستعادة نغمة الانتصارات، وذلك عندما يلتقي الفريقان مساء اليوم 17:25 دقيقة، وذلك في افتتاحية مواجهات الأسبوع 16 من دوري أدنوك للمحترفين خلال المباراة التي تقام على أرضية ملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ويسعى صاحب الأرض لاستعادة توازنه بعد هزيمته من الوحدة في الجولة الماضية، إلى جانب التعادل مع العين في الأسبوع 14 ويحتل نسور الخور المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، ولم يؤمن موقفه من البقاء.

وفي أروقة الفريق الضيف فإن وضعية العروبة تبدو صعبة في أسفل الترتيب برصيد 3 نقاط.

وأكد عبد المجيد النمر، مدرب خورفكان، أهمية مباراة فريقه وضيفه العروبة اليوم، وقال: «المباراة تعني لنا الكثير، ونقاطها مهمة في هذه المرحلة التي نسعى خلالها لتأمين موقع الفريق في جدول ترتيب الأندية».

وأضاف: «الصفوف مكتملة، ونحن مستعدون جيداً، وسلاحنا في المباراة هو الجمهور، ونسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية تسهم في رفع رصيدنا عن 15 نقطة، وتحسين ترتيبنا عن المركز 11».

إعداد

من جانبه، قال جاسمينز، مدرب العروبة: إن إعداد الفريق سار كما كان مخططاً له من قبل الجهاز الفني، واللاعبون على أهبة الاستعداد لمباراة خورفكان، لافتاً إلى أن شركة كرة القدم بالنادي قامت بتسخير كافة الإمكانات للفريق الأول، وتدعيم الصفوف خلال الميركاتو الشتوي، وذلك من أجل تقديم العرض الجيد والعودة بنتيجة الفوز من ملعب خورفكان، معرباً عن أمله في استعادة العروبة لنغمة الانتصارات عبر بوابة خورفكان وبعدها سيكون لكل حادث حديث.