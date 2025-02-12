هدف بلينغهام قرب النهاية يقود ريال مدريد للفوز على السيتي

سجل جود بلينغهام هدفا في اللحظات الأخيرة ليقود ريال مدريد حامل اللقب إلى فوز 3-2 على مضيفه مانشستر سيتي في مباراة الذهاب للجولة الفاصلة المؤهلة لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وسجل كيليان مبابي وبراهيم دياز أيضا لريال مدريد، فيما سجل إرلينغ هالاند هدفين لصالح مانشستر سيتي.

وافتتح هالاند التسجيل في الدقيقة 19 عندما مرر يوسكو جفارديول الكرة بصدره إلى المهاجم النرويجي (24 عاما)، الذي سدد في الزاوية البعيدة. وتم احتساب الهدف أخيرا بعد أن حبس المشجعون القلقون أنفاسهم خلال مراجعة حكم الفيديو المساعد لمدة أربع دقائق للشك في وجود التسلل.

وأدرك مبابي التعادل في الدقيقة 60 عندما ارتدت الكرة من ركلة حرة، فسقطت على ساقه بشكل غريب قبل أن تهز شباك الحارس إيدرسون.

وسجل هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 80، احتسبت بعد تدخل من داني سيبايوس على ركبة فيل فودن اليمنى. لكن البديل دياز استغل خطأ إيدرسون في إبعاد تسديدة فينيسيوس جونيور وتابع الكرة المرتدة في الشباك.

وسجل بلينغهام هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما أطلق فينيسيوس تسديدة من الجانب الأيسر كانت في طريقها بعيدا عن المرمى لكن لاعب إنجلترا كان أسرع من جون ستونز مدافع سيتي ليصل للكرة ويضعها في الشباك.