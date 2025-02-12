طبيب يبدأ مشوار التحليق مع الصقور

دشن المدرب الوطني بدر طبيب مشواره مع فريقه الإمارات بتحقيق الانتصار على مصفوت ضمن مباريات الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى ليعيد الانتصار الآمال من جديد لفريق الإمارات الذي فاجأ جماهيره وظهر بصورة مهزوزة في دوري الدرجة الأولى، وخالف الصقور التوقعات كونه كان المرشح الأبرز للصعود لكن نتائجها لم تأتِ قدر طموحات أنصاره، ويحتل الفريق حالياً المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد أن خاض 14 جولة، وحقق الإمارات خمسة انتصارات وخسر ست مباريات وتعادل في ثلاث وسجل 19 هدفاً واستقبل 23، وتبدو حظوظ الفريق في المنافسة على الصعود لدوري المحترفين صعبة لكنها ليست مستحيلة، ودفع فريق الإمارات ثمن البداية المتعثرة إلى جانب عدم الاستقرار الفني، وتعاقب ثلاثة مدربين على قيادة الصقور في دوري الهواة آخرهم بدر طبيب الذي استعانت به الإدارة في محاولة لإعادة الصقور للتحليق والتمسك بأمل الصعود بعد أن أخفق الصربي داركو نيستروفيتش ومن بعده المصري طارق السيد في تحقيق النتائج المرجوة، وتبدو مهمة المدرب بدر طبيب صعبة عطفاً على ترتيب الفريق ونتائجه، فالصقور بحاجة إلى 12 نقطة على الأقل للحاق بركب المقدمة مع تعثر فرق المقدمة، لكن المدرب الجديد القديم وعد بالعمل بجد والسعي لتحسين نتائج وترتيب الفريق وظهر ذلك جلياً بعد تحقيقه للانتصار قبل يومين على مصفوت بهدف دون رد ليحصد طبيب النقاط الثلاث الأولى له تحت قيادة كابية فريق الإمارات.