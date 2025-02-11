أنشيلوتي: مواجهة غوارديولاكابوس... ومواجهة سيتي صداع

أثنى الإيطالي كارلوأنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزيقبل مواجهة الفريقين غدا الثلاثاء في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل لدور الستة عشر لدوريأبطال أوروبا.

"وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين"أعتقد أنه مدرب حاول دائماً إدخال شيء جديد إلى فرقه وساهم كثيراً في كرة القدممن حيث اللعب الهجومي والاستحواذ والتقدم من الخلف ... لقد كان ولا يزال مبتكراً فيكرة القدم،. أكن له احتراماً كبيراً لأنه أحد أفضل المدربين، إن لم يكن الأفضل، فيكل مرة نلتقي يكون التحضير للمواجهة بمثابة كابوس لأنه لديه دائماً أفكار تجعلك تفكر".

وأضاف "لقد مرمانشستر سيتي بفترة صعبة بسبب الإصابات، ولكن في المباريات القليلة الماضية رأيت فريقاًجيداً وتنافسياً للغاية كما هو الحال دائماً، إنه فريق قوي، لديه لاعبين رائعين ومدربهرائع".

"وأشار "إنها المباراة الأهم والأصعب،والفريق الذي سيتأهل يملك فرصة الوصول بعيداً في البطولة، كما حدث في السنوات الأخيرة.وفي مناسبات أخرى، فاز الفريق المتأهل بلقب دوري أبطال أوروبا، وقد يتكرر ذلك مرة أخرى،اللعب ضدهم هو صداع، يدهشني ان نواجه بعضنا في هذا الملحق، لكن هذا ليس خطأ الاتحادالأوروبي لكرة القدم، بل خطأنا، يمكن لهذه المباراة، بسهولة، ان تكون في دور نصف النهائيأو ربع النهائي".

وأوضح "يبدو الأمروكأنه كلاسيكو لأننا نلعب في هذه المسابقة منذ سنوات عديدة، ستكون مباراة ممتعة ومتكافئة،مثل غيرها من المباريات، من الصعب للغاية التنبؤ بما سيحدث لأن الأمر سيعتمد على الموقفوالجودة والثقة والشخصية... هذه مباريات عالية المستوى وعليه فإنه يتعيّن عليك تقديمأفضل نسخة في جميع الجوانب، وليس في جانب واحد فقط".

وبشأن الفارق بين ريالمدريد ومانشستر سيتي على صعيد الصفقات الشتوية، قال المدرب الإيطالي "لكل شخصرأيه وحقه في أن يفعل ما يريد، لا يوجد شيء يمكن إضافته في هذا الصدد".

وبالنسبة لقرار عدم حضور حفل الكرة الذهبية، قال"لا أعتقد أن القرار كان سيئاً، لم نكن نريد المشاركة لأننا كنا نرى أن فيني جونيوريستحق الجائزة، هذا لا يعني أننا لم نحترم رودريجو، إنه لاعب رائع ونعتقد أنه استحقالفوز بالجائزة العام الماضي".