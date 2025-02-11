الشارقة والحسين في ذهاب دور الـ16 الآسيوي اليوم

سيكون الشارقة على موعد في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات مع أول مهمة في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، حينما يحل ضيفاً على الحسين إربد في استاد عمّان الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان في مباراة قوية وصعبة على الفريقين، يتطلع الشارقة للعودة بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في جولة الرد في الشارقة الثلاثاء المقبل.

وجاء تأهل الشارقة لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، في حين جاء الحسين إربد وصيفاً في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وتعد مباراة اليوم الثالثة التي تجمع الشارقة بفريق أردني في وقت قصير؛ حيث التقى الوحدات بالمجموعة الثالثة، وتعادل في الأولى في استاد الشارقة «2-2»، في الجولة الثانية، وفاز في الثانية «3 - 1»، في استاد عمّان الدولي في الجولة السادسة.

وحرص الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة، على تجهيز مجموعة من اللاعبين في الفترة الماضية على مستوى المسابقات المحلية وعلى رأسهم كايو لوكاس، وماجد حسن، وخالد الظنحاني، ومحمد عبدالباسط، ولوان بيريرا، وعثمان كمارا، وفراس بالعربي، وبيرو وعادل تعرابت، وتبدو صفوف الشارقة مكتملة ولا يغيب عن خيارات كوزمين غير المدافع عبدالله غانم المصاب.

وفي صفوف الحسين إربد، يعيش الفريق معنويات عالية بعدما توج بلقب السوبر المحلي، على حساب الوحدات، ويقود الفريق المدرب البرتغالي جواو موتا، ويملك الحسين إربد خيارات فنية متنوعة من اللاعبين المحليين والأجانب ومنهم، محمود الكواملة، ومراد الفالوجي، وأدهم القرشي، وسليم عبيد، ويوسف حسان، وأنس بني ياسين، وإيتالو سيلفا، ومحمد الداود، ورجائي عايد، وأحمد ثائر، ومجدي عطار، ووسيم الريالات، وأحمد صبرة، وسيف الدين درويش، وعبدالجليل أجاجون، ويوسف أبو جلبوش، وعبدالله العطار، وعبدالعزيز نداي، وجوليو رومانيولي.