أبو ناموس: غرفة الملابس سر تفوق كلباء

أكد الكابتن أحمد شحدة أبو ناموس لاعب كلباء المنتقل من فريق بني ياس، أنه ظل حبيساً لدكة البدلاء لفترة من الزمن في الفترة السابقة قبل الانتقال لصفوف «النمور»، لكن المدرب الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لكلباء، منحه الفرصة، ولعب دقائق أكثر منذ التحاقه بالفريق.

وأكد اللاعب أن سر تفوق فريقه هذا الموسم يعود لترابط اللاعبين داخل غرفة الملابس وتجانسهم وتناغمهم على أرضية الملعب خلال المباريات، مشيراً إلى أن شركة كرة القدم بالنادي برئاسة محمد اليماحي لها دور كبير في ظهور الفريق بهذا المستوى والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الموسم الكروي الحالي، كما أن هناك دوراً كبيراً للإدارة في هذا التميز والتفوق، معرباً عن أمله في مواصلة كلباء بذات الرتم والأداء في قادم الجولات.

وخاض اللاعب أبو ناموس 17 مباراة منذ انضمامه لكلباء محرزاً 3 أهداف، وكان كلباء قد تعاقد مع صاحب الـ«24 عاماً»، قادماً من بني ياس لمدة 3 مواسم حتى 2027 في فئة المواليد.