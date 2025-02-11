«الكراسي الموسيقية» تتلاعب بالأعصاب في دوري «الهواة»

رفضت مباريات الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» نتيجة «التعادل» بعد نهاية المباريات الست على وقع الفوز، في وقت ظهرت فيه «الكراسي الموسيقية» على مستوى الصدارة وتلاعبت بالأعصاب، بعد أن تربع على قمتها فريق الظفرة في اليوم الأول بفارق الأهداف عن العربي، لكن الفجيرة تمكن من استعادة موقعه في أعلى قمة الدوري محافظاً على مركزه الأول برصيد 32 نقطة بعد فوزه الصعب على حتا 2 - 1 وبفارق نقطتين عن الظفرة المتفوق على غلف أف سي بنتيجة 5 - 1، والعربي المتفوق على يونايتد بثلاثية نظيفة ويملك الظفرة والعربي 30 نقطة، وفي المركز الرابع يأتي دبا الفجيرة برصيد 28 نقطة مشدداً الخناق ثلاثي الصدارة بعد فوزه العريض على الحمرية برباعية.

وتراجع حتا للمركز الخامس إثر تلقيه الهزيمة من الفجيرة، في وقت تراجعت فيه حظوظ يونايتد بعد الهزيمة من العربي ليحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة، ويأتي من خلف يونايتد برصيد 18 نقطة كل من الذيد «السابع» والإمارات «الثامن» المتفوق على مصفوت بهدف ليتراجع الأخيرة للمركز التاسع برصيد 14 نقطة، ثم الحمرية وغلف يونايتد بـ 13 نقطة وحقق غلف يونايتد الفوز على الذيد بنتيجة 3 - 2 ليبتعد قليلاً عن مراكز الهبوط.

وفي المراكز الثلاثة الأخيرة، يأتي الجزيرة الحمراء برصيد 12 نقطة في المركز الثاني عشر، ثم مجد الثالث عشر برصيد 8 نقاط، وأخيراً غلف أف سي بست نقاط.

وشهدت مباريات الجولة 16 إشهار الحكام لـ 25 بطاقة ملونة منها حمراوان وأحرز اللاعبون 23 هدفاً، وحافظ الفرنسي من أصول مغربية ساندر بنبشير لاعب الفجيرة على صدارة الهدافين برصيد 13 هدفاً يليه البرازيلي ديغو فارياس بـ 11 هدفاً، ثم الثنائي محمد ديوب لاعب العربي ولامين ياتارا نجم الظفرة بتسعة أهداف.

إلى ذلك، تنطلق مواجهات الجولة الـ 17 الجمعة المقبل بمباراة غلف أف سي ويونايتد، وتقام السبت المقبل 4 مواجهات تجمع العربي بالإمارات، والذيد يلاقي الفجيرة، ودبا يستقبل غلف أف سي، ومجد يستضيف الظفرة.