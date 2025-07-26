ميركاتو بني ياس.. صفقات نوعية طموحة في خطة إعادة البناء

أكد ميركاتو بني ياس خلال الانتقالات الصيفية الحالية عزم النادي على العودة بقوة للظهور بشكل مختلف في الموسم المقبل، وتعويض إخفاق المواسم الأربعة الأخيرة، في إطار خطة طموحة من إدارة شركة الكرة على إعادة بناء الفريق بعناصر مميزة دعماً للصفوف استعداداً للموسم الجديد.

وشهد ميركاتو بني ياس نشاطاً ملحوظاً بدأ عقب نهاية الموسم الماضي، إذ يعد بني ياس أحد أكثر الأندية إبراماً للصفقات وبتحركات مكثفة وفق رؤية فنية شاملة لإعادة ترتيب الأوراق، ودعم الفريق بتعاقدات نوعية في كل المراكز والخطوط بداية من مركز حراسة المرمى، مروراً بخط الدفاع والوسط، وصولاً إلى الخط الأمامي.

وكان بني ياس قد أنهى الموسم الأخير في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد نتائج لم تكن على قدر الطموح، إذ تراجعت نتائج الفريق وبالأخص في الموسمين الأخيرين، وكان ضمن الأندية التي تصارع على الهبوط.

لكن مع إجراء تغييرات فنية وإدارية على شركة الكرة والجهازين الفني والإداري، بالتعاقد مع البلغاري إيفاييلو بوغدانوف بيتيف، مديراً فنياً للفريق الأول، ومنصور علي مديراً للفريق،.

والدولي السابق يوسف جابر إدارياً، بدأ العمل بالتنسيق بين الشركة والجهاز الفني على تحديد المراكز التي تحتاج إلى دعم بلاعبين جدد، وقام النادي بإبرام صفقات نوعية وصلت إلى 11 صفقة حتى الآن، ومرشحة للزيادة في ظل الرغبة في إجراء المزيد من التدعيم.

وتنوعت صفقات بني ياس ما بين اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين، إذ ركز النادي خلال الميركاتو أيضاً على العناصر المقيمة بعدما كانت أحد أقل التعاقدات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تمديد عقود عدد من اللاعبين.

بعد أن استغنى بني ياس عن 4 أجانب بتوجيه الشكر إلى الصربي لازار ماركوفيتش والمدافع الروماني أندريه بوركا ولاعب الوسط الأرجنتيني خوان باوزا ولاعب الوسط الفرنسي أرنو لوسامبا.

بينما كان المهاجم المالي يوسف نياكاتي الأجنبي الوحيد المستمر مع الفريق، فقد تعاقد «السماوي» مع ثلاثة أجانب جدد، وضم الجناح النيجيري سافيور غودين قادماً من الأخدود السعودي في واحدة من الصفقات المميزة بعد أن برز اللاعب بشكل جيد في دوري روشن السعودي.

والمدافع العاجي إسماعيل توريه قادماً من ستيلينبوش الجنوب أفريقي، وهو الذي أسهم مع فريقه في الإطاحة بالزمالك المصري من بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، ولاعب الارتكاز الدولي الأوزبكي أكمل موزجوفوي، ويتبقى في قائمة الفريق لاعب واحد في خانة الأجانب.

وشهدت تعاقدات بني ياس على صعيد المواطنين 4 صفقات بنظام الانتقال الحر، بضم الدوليين خلفان مبارك من الجزيرة، والمدافع خالد الهاشمي الذي عاد مجدداً إلى «السماوي» بعد تجربة مع العين، واللاعب الشاب أحمد فوزي (23 عاماً) قادماً من الجزيرة، والحارس عادل فدعق قادماً من دبا الحصن.

تركيز على المقيمين

وتميّز ميركاتو بني ياس على صعيد المقيمين بضم 4 صفقات جديدة، إذ نجح النادي في التعاقد مع المدافع المالي محمدو كامارا (23 عاماً) قادماً من نهضة الزمامرة المغربي، والكاميروني ليونيل وامبا (23 عاماً) قادماً من الوحدة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكسب خدمات المهاجم الإنجليزي براد يانغ (22 عاماً)، خريج أكاديمية أستون فيلا، قادماً من العروبة السعودي، ولاعب الوسط جاكوب أوتي (20 عاماً) قادماً من أكرا ليونز الغاني، بينما اقترب النادي من ضم الحارس الشاب لويس توراتو.

كما جدد النادي عقدي الحارس محمد خلف، والمدافع حسن المحرمي، وأبرم عقوداً احترافياً مع الثنائي الشاب سيف المنهالي ومطر الحوسني من أشبال النادي الذين تم تصعيدهم للفريق الأول.

تقديم مميّز

من ناحية أخرى، شهد الإعلان عن الصفقات الجديدة لبني ياس تألقاً واضحاً خطفت به حسابات «السماوي» الأنظار خلال الميركاتو، ولم يقتصر الإعجاب بطريقة الإعلان عن التعاقدات الجديدة على جماهير النادي وحسب، وإنما امتدت لجماهير الأندية الأخرى التي أشادت بالعمل الترويجي والتقديمي للاعبين الجدد للنادي، وبشكل مبتكر على مختلف حسابات التواصل الاجتماعي وضعتها في مصاف أندية المحترفين التي تميّزت في تقديم لاعبيها.

وظهر التميّز في الإعلان تعاقدات النادي في جميع الصفقات، أبرزت معالم الدولة بالإعلان عن صفقة الأوزبكي أكمل موزجوفوي من حلبة مرسى ياس، وتصويره كسائق فورمولا1، والإنجليزي براد يانغ كفارس على صهوة جواد لتسلم قميص بني ياس.