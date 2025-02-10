الأهلي يسعى للعودة لصدارة دوري مصر والزمالك يرغب في مواصلة المطاردة

يتطلع الأهلي، حامل اللقب، الى العودة لصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عندما يلتقي غدا الثلاثاء مع ضيفه غزل المحلة في افتتاح مباريات الجولة 13 للمسابقة فيما يرغب الزمالك مواصلة مطاردة الأهلي وبيراميدز على الصدارة عندما يحل ضيفا على فاركو ضمن ذات الجولة.

ويأمل بيراميدز صاحب الصدارة الى تخطي حرس الحدود بعد غد الأربعاء والحفاظ على صدارته للمسابقة.

ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن الزمالك ثالث الترتيب.

ويسابق الأهلي من أجل تجهيز لاعبه الجديد أشرف بن شرقي، المنضم مؤخرا خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى صفوف الفريق بعد انهاء ارتباطه بالريان القطري، للمشاركة في المباريات.

وقال موقع الأهلي على الانترنت إن بن شرقي خاض تدريبات تأهيلية للتعافي من إصابة كان يشكو منها قبل انضمامه للفريق.

كما يسعى الأهلي لتجهيز الثنائي طاهر محمد طاهر والفلسطيني وسام أبو علي لكن لن يكون جاهزا على ما يبدو لمباراة الغد إذ ان الاثنين بحاجة إلى وقت إضافي للتعافي مثل بن شرقي.

وسيعتمد السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي على تشكيلته التي فاز في الجولة الماضية على بتروجت خاصة الثنائي الهجومي المؤلف من إمام عاشور والسلوفيني نيجك جراديشار ومعه حسين الشحات ومحمد مجدي (أفشة).

وفي المقابل، يأمل القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو مدرب غزل المحلة تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الثانية التي يقود فيها المحلة بعد أن نجح في الجولة الماضية في الفوز على مودرن سبورت 2-1.

يأمل السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك في مواصلة الانتصارات عندما يواجه فاركو.

وحذر جروس لاعبي الزمالك من قدرات لاعبي فاركو مؤكدا على ضرورة تحقيق الفوز للحفاظ على حظوظ الفريق في تضييق فارق النقاط مع الأهلي وبيراميدز ثنائي المقدمة.

وستكون مواجهة بيراميدز يوم الأربعاء مع حرس الحدود سهلة نسبيا لأصحاب الأرض والصدارة بعدما تخطوا مواجهة سموحة بصعوبة بالغة في الجولة الماضية.

ويرغب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز في مواصلة الانتصارات على أمل انهاء المرحلة الأولى من الدوري محتفظا بالصدارة على أمل تعثر منافسيه الاهلي والزمالك مما سيوسع الفارق بشكل أكبر ويعزز حظوظه في فوز فريقه لأول مرة في تاريخه بلقب الدوري المصري.

وسيشهد يوم الثلاثاء أيضا مباراة ثالثة ستجمع بين بتروجت مع سموحة.

وتسعى فرق إنبي ومودرن سبورت والجونة والإسماعيلي الى تحقيق نتائج جيدة تساعدهم على الهروب من منطقة قاع المسابقة.

وسيلتقي الجونة مع الإسماعيلي بينما سيلعب زد مع سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي مع البنك الأهلي.

وتختتم الجولة 13 يوم الخميس المقبل بمباراتين إذ يلتقي مودرن سبورت مع طلائع الجيش وإنبي مع الاتحاد السكندري.