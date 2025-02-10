ميلانيتش: ارتداء قميص الوحدة ليس بالأمر السهل

أكد السلوفيني داركو ميلانيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أن ارتداء قميص «العنابي» ليس بالأمر السهل على أي لاعب، ويشكل ضغطاً نظراً لأنه ناد كبير، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم وضع ضغوط إضافية على اللاعبين، خصوصاً اللاعبين من العناصر الشابة.

وقال ميلانيتش في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز الوحدة على خورفكان 3 - 1، مساء أول من أمس، رداً على سؤال حول ما إذا كان الفريق يلعب بشكل أفضل بعيداً عن الضغوط بعد ابتعاده عن المنافسة على الألقاب المحلية: نحن نملك فريقاً يعتمد بصورة كبيرة على العناصر الشابة، وعندما تلعب في فريق كبير مثل الوحدة هناك ضغوط طبيعية، فارتداء قميص الوحدة ليس بالأمر السهل، وهذا ضغط كبير بحد ذاته، لذلك لا يجب أن نضع ضغوطاً إضافية على اللاعبين.

وعاد الوحدة إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية في آخر ثلاث مباريات قبل مواجهة خورفكان، حصد خلالها الفريق نقطة واحدة من أصل 9 نقاط.

وأضاف ميلانيتش، أن الوحدة استحق الفوز والحصول على الثلاث نقاط رغم أن المهمة لم تكن سهلة أمام خورفكان، وخاض اللاعبون المباراة تحت ضغط نفسي وذهني كبير، لا سيما بعد التأخر بهدف، وحاولنا العودة بكل الطرق واستطعنا تسجيل هدف التعادل، والفريق استفاد من طرد لاعب المنافس ما كان دافعاً للعودة وتحقيق الفوز.

واعترف ميلانيتش بأن الوحدة يعاني من مشكلة في التعامل مع الكرات الثابتة والعرضيات، وتكرار الأخطاء الدفاعية في هذا الجانب، وقال: عندما تلعب بطريقة دفاعية تستطيع حل مشكلة مثل هذه بسهولة، ولكن عندما تمتلك فريقاً هجومياً ستعاني في النواحي الدفاعية، سنعمل على تحسين المنظومة الدفاعية وتفادي استقبال أهداف بهذه الطريقة.

من جانبه، أكد عبد المجيد النمر مدرب خورفكان أن ظروف وأحداث المباراة وراء فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه وخسارة اللقاء، نافياً أن يكون الفريق بالغ في الدفاع، وأن اندفاع وتفوق الوحدة الهجومي أجبر اللاعبين على التراجع من أجل التأمين الدفاعي.

وقال: دخلنا المباراة بطموح الخروج بنتيجة إيجابية، وبدأنا اللقاء بشكل جيد، وتقدمنا بهدف، واستطعنا مجاراة الوحدة، لكن ظروف وأحداث المباراة بإصابة سلطان الزعابي ثم طرد دومبيا أربك حساباتنا.

وأضاف، أنه حاول إغلاق المساحات أمام لاعبي الوحدة في الشوط الثاني واعتمد على الهجمات المرتدة وحصل الفريق على بعض الفرص التي لم يوفق في استغلالها، ولو كان الفريق أكمل المباراة من دون نقص عددي لاستطاع مجاراة الوحدة، لكن في النهاية المنافس استحق الفوز.

ورفض النمر التعليق على حالة الطرد التي تعرض لها دومبيا، مؤكداً أن الحكم وحكم الفيديو المساعد اتخذا القرار بناء على الحالة، وأمور التحكيم نتركها لأصحاب الاختصاص.

وأوضح النمر، أن المرحلة المقبلة ستشهد تأقلم العناصر الجديدة المنضمة للفريق بشكل أكبر، سواء الجناح أو المهاجم بعدما حصلا على فرصة المشاركة في الشوط الثاني، وتقديم الإضافة إلى الهجوم، وبعودة الجناح لورينسي كذلك سيتحسن هجوم الفريق، وسيكون لخورفكان كلمة في الدور الثاني.