برايتون يطيح بتشيلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل كاورو ميتوما هدفا في الشوط الثاني حسم فوز برايتون آند هوف ألبيون 2-1 على ضيفه تشيلسي أمس السبت والتأهل على حسابه إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأهدى بارت فيربروخن حارس مرمى برايتون فريق تشيلسي التقدم في الدقيقة الخامسة عندما حول كرة عرضية من كول بالمر إلى داخل شباكه بالخطأ.

لكن تأخر أصحاب الأرض لم يستمر كثيرا، إذ أدرك جورجينيو روتر التعادل بعدها بسبع دقائق بضربة رأس.

وكاد بالمر أن يتقدم لتشيلسي، الفائز باللقب ثماني مرات، قبل نهاية الشوط الأول لكنه أضاع الفرصة.

وكان برايتون الطرف الأفضل في الشوط الثاني وحسم الجناح الياباني ميتوما الفوز في الدقيقة 57 بتسديدة رائعة لكرة مرت فوق حارس مرمى تشيلسي روبرت سانشيز.

ولم يفز تشيلسي بذلك في أي مباراة خارج ملعبه بكل المسابقات منذ أوائل ديسمبر، وباتت الفرصة الواقعية الوحيدة أمامه للتتويج في أول موسم له تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا عبر بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويقدم برايتون أداء متذبذبا في الدوري تحت قيادة مدربه فابيان هورزلر (31 عاما) لكنه قدم رد فعل رائع بعد الهزيمة الثقيلة 7-صفر أمام نوتنغهام فورست قبل أيام.

وقال طارق لامبتي جناح برايتون "من الجيد أن الجميع تكاتفوا وأظهروا روحهم القتالية. لقد أظهرنا أننا متحدون ونجحنا في تحويل الأمور إلى الأفضل".

وبدت الأمور سيئة بالنسبة لأصحاب الأرض عندما أرسل بالمر كرة عرضية باتجاه المرمى ووجهها فيربروخن إلى داخل الشباك.

لكن روتر أدرك التعادل سريعا عندما أرسل جويل فيلتمان عرضية من الناحية اليمنى مرت من اثنين من مدافعي تشيلسي ووصلت إلى الفرنسي روتر الذي أسكنها شباك سانشيز بضربة رأس.

وأثيرت حالة من الشك قبل هدف الفوز لبرايتون في ظل اشتباه بوجود لمسة يد خلال بناء الهجمة، لكن ميتوما استعرض هدوء أعصابه وسدد الكرة ببراعة.