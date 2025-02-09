سيميوني يأسف لإهدار الفرص في التعادل مع ريال

أكد دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد أن فريقه دفع ثمن إهدار الفرص في تعادله 1-1 مع ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

ولم يستغل أتليتيكو الفرص التي سنحت له لتعزيز تقدمه في الشوط الأول بعدما افتتح خوليان ألفاريز التسجيل من ركلة جزاء ونجح كيليان مبابي في إدراك التعادل بعد خمس دقائق من الاستراحة.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي "لعبنا شوطا أول جيدا جدا، لكننا لم نستغل الفرص التي صنعناها. لم نتعامل مع تلك الفرص على أفضل نحو ممكن. أدى هذا إلى التعادل رغم الشعور في عدة لحظات في المباراة أن بمقدورنا الفوز بها. بعدما سجل المنافس مبكرا في الشوط الثاني، سدد في العارضة ولعب بقوة أكبر بعد ذلك. بعد نحو 20 دقيقة، استعدنا السيطرة نوعا ما وسنحت لنا فرصنا... انتهت المباراة بالتعادل، وربما يظن الفريقان أنهما يستحقان المزيد".

وأثنى سيميوني على الحكم سيزار سوتو جرادو بعد الجدل الذي أثير قبل المباراة بعد الشكوى التي تقدم بها ريال مدريد ضد حكام الدوري.

واحتج الفريقان على قرارات تحكيمية خلال مباراة السبت، إذ طالب لاعبو أتليتيكو بطرد داني سيبايوس إثر تدخله على بابلو باريوس بينما اعترض ريال على ركلة الجزاء التي سجل منها أتليتيكو هدف التقدم.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بعدما دهس أوريلين تشواميني قدم سمويل لينو داخل المنطقة.

وقال سيميوني "أعتقد أن الحكم تعامل مع المباراة بأفضل صورة ممكنة.

"بالنسبة للبعض، كان سيبايوس يستحق بطاقة حمراء مباشرة... على الأقل أعتقد أن الواقعة كانت تستحق المراجعة مع حكم الفيديو المساعد، وقد يختلف آخرون.

"اتخذ قراره وظن القائمون على تقنية حكم الفيديو المساعد أنهم ليسوا في حاجة لاستدعاء الحكم. في النهاية، أعتقد أنه أبلى بلاء حسنا في المجمل".