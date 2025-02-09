الريال يتعادل مع أتلتيكو مدريد في الديربي ويتمسك بقمة الدوري الإسباني

تمسك ريال مدريد بقمة الدوري الإسباني لكرة القدم بالتعادل مع جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 1 / 1 في ديربي العاصمة ضمن منافسات الجولة 23، مساء السبت.

لم يحافظ أتلتيكو على تقدمه بهدف المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز في الدقيقة 35 من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد.

وأدرك الريال هدف التعادل في الشوط الثاني بقدم نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 50، ليحصل كل فريق على نقطة، بعدما تعادلا بنفس نتيجة للمرة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري على مدار الموسمين الحالي والماضي.

بهذا التعادل بقى ريال مدريد على القمة برصيد 50 نقطة، وخلفه أتلتيكو مدريد 49 نقطة في المركز الثاني، ليهدي قطبا العاصمة الإسبانية لبرشلونة ثالث الترتيب برصيد 45 نقطة فرصة لتقليص الفارق عندما يحل ضيفا على إشبيلية، مساء الأحد، في إطار نفس الجولة.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية في الشوط الأول، لكنها افتقدت للدقة على المرمى، حيث سدد صامويل لينو مهاجم أتلتيكو مدريد كرة مرت بجوار القائم بعد مرور ربع ساعة.

ورد الريال بثلاث محاولات خارج إطار المرمى أيضا حيث سدد رودريجو جوس فوق العارضة، بينما مرت تسديدتين من فينيسيوس جونيور وداني سيبايوس بجوار القائم.

ورد بابلو باريوس بتسديدة جديدة فوق العارضة في الدقيقة 31 بعدها احتسب الحكم ركلة جزاء بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) التي أشارت إلى وجود مخالفة من أوريلين تشواميني مدافع ريال مدريد الذي دهس قدم لينو مهاجم أتلتيكو.

وسدد جوليان ألفاريز الركلة في منتصف المرمى ليخدع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ويمنح المهاجم الأرجنتيني التقدم للضيوف، واحتفل بهدفه السابع في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وارتبك ريال مدريد نسبيا بعد الهدف، وعاب لاعبوه التسرع وعدم التركيز، بينما كاد أتلتيكو أن يضيف هدفا ثانيا بتسديدة للظهير الأيسر المزعج، خافي جالان، مرت فوق العارضة.

ظهر ريال مدريد بوجه مغاير في الشوط الثاني، وكشر عن أنيابه بقوة، ونجح في إدراك التعادل سريعا بعد مرور خمس دقائق بهدف مبابي بعد متابعة كرة عرضية من زميله رودريجو.

وكاد جود بيلينجهام أن يضيف الهدف الثاني للريال بعد أقل من دقيقتين بضربة رأس ارتدت من العارضة، وإجمالا هدد أصحاب الأرض مرمى منافسهم بما يقرب من 30 محاولة هجومية في الشوط الثاني.

لكن السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، كان يقظا في التصدي لعدة محاولات متفاوتة الخطورة أمام فينيسيوس جونيور وبيلينجهام وداني سيبايوس ولوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني ومبابي الذي أضاع فرصة محققة في الدقيقة 89.

وبخلاف تألق أوبلاك، وصل الريال بمحاولات أخرى خارج إطار المرمى لفيدريكو فالفيردي ورودريجو في الدقيقة 82.

وكان لأتلتيكو مدريد محاولات لا تقل خطورة في الهجمات المرتدة، ولكن لاعبيه أنطوان جريزمان وجوليانو سيميوني وناهول مولينا وبابلو باريوس افتقدوا التركيز في اللمسة الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل.