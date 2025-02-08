لويس إنريكي يتطلع لصنع التاريخ مع سان جيرمان بعد تمديد عقده

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إنه سعيد بتمديد عقده لعامين إضافيين مع النادي وإنه يتطلع لصناعة التاريخ مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وعبر المدرب الإسباني، الذي بدأ مشواره مع باريس سان جيرمان في عام 2023، عن امتنانه للثقة التي منحتها له إدارة النادي، وقال إنه متحمس لترك إرث في باريس.

وقال لويس إنريكي للصحفيين بعد فوز باريس سان جيرمان 4-1 على موناكو أمس الجمعة "منذ اليوم الأول وضع النادي كل شيء تحت تصرفنا والدعم يجعلني أرغب فقط في مواصلة العمل والتحسن، نريد أن نصنع التاريخ هنا كطاقم تدريبي.

"لا أعرف كم من الوقت سأبقى هنا، عندما تشعر بالراحة في مكانك وتشعر بالثقة من حولك، فلماذا تضع حدودا لنفسك.

"أنا سعيد جدا بهذا الدعم، وآمل أن أرد ذلك بالعمل الجاد، ولا أعلم إذا كان ذلك سيكون بالنتائج".

ونفى لويس إنريكي أن يكون الفوز المقنع الذي حققه باريس سان جيرمان، والذي حافظ به على مسيرة عدم الخسارة في الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، هو الأفضل في الموسم حتى الآن وقال إنه كان صعباً على الرغم من النتيجة.

وقال "لا أعتقد أننا قدمنا أفضل مبارياتنا، ولم تعجبني آخر 10 أو 15 دقيقة، لم نستطع أن ننتزع الكرة من موناكو وواجهنا بعض الصعوبات.

"الشوط الأول كان متكافئا للغاية، وكان من الصعب الضغط على موناكو. أحدثنا المزيد من الضرر لهم في الشوط الثاني، وفي النهاية كنا نستحق الفوز لكن الأمر كان صعبا للغاية كما هو الحال دائما ضد موناكو".