كايو.. قصة من الشغف والطموح في رحلة جديدة مع «العنابي»

يخوض كايو كانيدو، نجم الوصل والعين السابق، تجربة جديدة مليئة بالتحديات بقميص الوحدة، الذي سيمثله اعتباراً من الموسم المقبل عقب انتقاله إلى صفوف «العنابي» في صفقة انتقال حر بعد نهاية مشوار حافل بالإنجازات خلال سنوات طويلة مع «الإمبراطور».

وتستمر رحلة المهاجم المخضرم، صاحب الـ 34 عاماً، والذي قرر كتابة فصل جديد في فصول مشواره مع الكرة الإماراتية، التي بدأها عام 2014 وبالشغف والتحدي نفسه بحسب ما أكد على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» عقب إعلان انضمامه للوحدة بعقد يمتد لمدة موسم.

وقال: «أفتخر بالانضمام إلى نادي الوحدة وارتداء هذا الشعار التاريخي، إنه لشرف عظيم أن أمثل مثل هذا النادي العريق».

وأضاف: «أعرب عن خالص امتناني لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة على رؤيته ودعمه في تحقيق هذه الخطوة المهمة في مسيرتي».

ويبدو أن كايو عازم على الظهور مع الوحدة بالطموح والرغبة ذاتها في الفوز وصنع الفارق، في تجربته الثالثة في الدوري الإماراتي بعد مشواره الأميز مع الوصل، وتجربة لم تستمر كثيراً مع العين، إذ قال: «تحد جديد، الطموح نفسه والفوز مهما كلف الأمر».

وينتظر كايو عندما يظهر بقميص الوحدة رقماً جديداً في مسيرته الحافلة بالأرقام المميزة، إذ يسعى إلى تسجيل هدفه الأول بعد المائة، في دوري المحترفين، ومعادلة رقم أسطورة الكرة الإماراتية والعنابي السابق، إسماعيل مطر، حيث أحرز كايو 100 هدف في رحلته في الدوري خلال 232 مباراة.

شهدت رحلة كايو المميزة مع الوصل - أكثر الأندية التي لعب بقميصها - امتدت على فترتين خوض 197 مباراة في كل البطولات، ساهم خلالها في 116 هدفاً، بواقع 162 مباراة في الدوري، وأحرز 100 هدف، ولعب بقميص العين 96 مباراة، سجل 27 هدفاً.

وأسهم كايو مع الوصل في الفوز بدرع دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة في الموسم قبل الماضي، وشكل مع فابيو ليما ثنائياً تاريخياً ودافعا عن ألوان «الإمبراطور» طوال 10 سنوات.

حيث بلغت حصيلة الثنائي 253 هدفاً في تاريخ «فهود زعبيل»، وكان أفضل حصاد تهديفي لهما بالقميص الأصفر في موسم 2016 - 2017، حين سجلا 39 هدفاً، منها 25 بتوقيع ليما و14 بتوقيع كايو.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كايو مع المنتخب الوطني الأول منذ انضمامه لـ«الأبيض» في نوفمبر 2020، 57 مباراة، وسجل 10 أهداف، منها 27 مباراة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وكانت مباراة الإمارات وطاجيكستان الودية أولى مبارياته الدولية مع المنتخب.

يذكر أن كايو بدأ مسيرته مع الكرة الإماراتية عندما انضم إلى الوصل قادماً من انترناسيونالي البرازيلي عام 2014، وسبق أن لعب بقمصان أندية فولتا ريدوندا، ساوباولو، بوتافوغو، فيوغيرينسي، وفيتوريا.