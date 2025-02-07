كلباء يعرقل الشارقة ويمنح شباب الأهلي «هدية» صدارة «دورينا»





قدم فريق كلباء خدمة لا تقدر بثمن لفريق شباب الأهلي متصدر ترتيب مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد عرقلته للشارقة الوصيف بالفوز عليه 2-1 في مباراة كان نجمها الإيراني مهدي قايدي المُعار من شباب الأهلي لـ«النمور» بعد تسجيله لهدفي اللقاء، ويعد الانتصار الذي حققه كلباء على الشارقة هو الأول منذ 3 مواسم، بعد آخر فوز موسم 2022-2023 بهدفين مقابل هدف، وبعد الثنائية في مرمى الشارقة يرفع الإيراني قايدي رصيده من الأهداف إلى 9 أهداف، خلف السوري عمر خريبين صاحب الـ 11 هدفاً والذي يأتي في المرتبة الثانية بعد نجم العين لابا كودجو 16 هدفاً متصدر ترتيب الهدافين.

بدوره، قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء: إن فريقه استطاع أن يستعيد شخصيته ويسترجع بعض ما فقده في المباريات الخمس الأخيرة، ولا بد من تهنئة اللاعبين على هذا الانتصار، لافتاً إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وطبق اللاعبون ما هو مطلوب منهم لكن الفريق الضيف ظهر بشكل قوي في الشوط الثاني لنقوم بإغلاق المساحات مع مراقبة أبرز مفاتيح اللعب لنتمكن من قلب النتيجة وتسجيل هدفين في آخر أنفاس المباراة.

وأشاد رازوفيتش بجميع لاعبي النمور، لكنه خص مهدي قايدي بتهنئة خاصة، مشيراً إلى أنه لاعب مميز ويعتبر من أفضل الأجنحة في الكرة الإماراتية، لكن المدرب عاد وقال: مهدي قايدي دون مساعدة زملائه في الفريق لا يستطيع فعل شيء، متوقعاً له مستقبلاً جيداً وانتقاله لأحد الأندية الكبيرة.

من جهته، قال الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة: إن كرة القدم لم تكن منصفة لفريقه، مشيراً إلى أن الشارقة لا يستحق الهزيمة وتحكم بنسبة 90 بالمائة على مجريات المباراة وتمكن من تسجيل هدف مع نهاية اللقاء، لكن الفريق لم يستطع الحفاظ على التقدم، وقبلنا هدفين الأول جاء من ركلة ثابتة لم يكن لها داع أصلاً، والهدف الثاني جاء في الوقت بدل الضائع لكلباء ولم نستطع التعديل، وأعتقد أن الشارقة سيطوي صفحة الهزيمة سريعاً وسيقوم الجهاز الفني بمعالجة الأخطاء.