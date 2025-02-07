الفيفا يوقف اتحادي الكونجو وباكستان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الخميس إيقاف اتحادي الكونجو وباكستان ومنع منتخباتهما من المشاركة في المسابقات الدولية.

وأوقف الفيفا نشاط اتحاد الكونجو بسبب تدخل طرف ثالث في شؤونه، وهو ما ينتهك التزاماته بموجب لوائح الاتحاد الدولي.

وقال الاتحاد الدولي في بيان "اُتخذ القرار بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بعد إرسال بعثتين من الفيفا والكاف إلى برازافيل".

وقال الفيفا إن الإيقاف لن يُرفع إلا باستيفاء عدة شروط، من بينها عودة الاتحاد الكونجولي للسيطرة بالكامل على مقر الاتحاد والمرافق الأخرى له.

وأوقف الاتحاد الباكستاني بسبب فشله في إقرار تعديل لنظامه الأساسي من شأنه ضمان "انتخابات نزيهة وديمقراطية حقيقية".

وأوقف الفيفا اتحاد باكستان في عامي 2017 و2021 بسبب تدخل طرف ثالث.

ورُفع آخر حظر في يونيو 2022 بعدما أعلنت لجنة التسوية التابعة للاتحاد الباكستاني أنها استعادت السيطرة الكاملة على مباني الاتحاد وموارده المالية.

وأضاف الفيفا "لن يتم رفع الإيقاف إلا بعد موافقة مؤتمر الاتحاد الباكستاني على النظام الأساسي الذي قدمه الفيفا بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي".