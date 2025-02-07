مصر.. أرسين فينجر يعطي إشارة البدء لمشروع المواهب

أعطى الفرنسي أرسين فينجر، مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إشارة البدء لمشروع المواهب الذي يتبناه الاتحاد المصري للعبة.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، اليوم الجمعة، أن فينجر حرص علي زيارة مقر الاتحاد والتقي رئيسه هاني أبوريدة.

وقال فينجر في مؤتمر صحفي اليوم "البيئة هنا خصبة للتنافس في مجال كرة القدم. ونشرف على مشروع تطوير المواهب بمصر للمنافسة عالميا"

وأضاف: "نريد مشاهدة أندية في مستوى عالمي بكل مكان. ونؤمن أننا نستطيع أن نقوم بعمل كبير معا".

وكان عدد من مسؤولي فيفا سبقوا فينجر في الوصول للعاصمة المصرية القاهرة لعقد ورشة عمل لكوادر أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين.

وتأتي ورشة العمل في إطار استراتيجية اتحاد الكرة المصري لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال استثمار العلاقات المتميزة مع مسئولي فيفا.