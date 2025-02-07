ليفربول يكتسح توتنهام برباعية ويضرب موعدا مع نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ضرب ليفربول موعدا مع نيوكاسل في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه توتنهام 4/صفر، مساء الخميس، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب في لندن قد انتهت بفوز توتنهام بهدف نظيف، ليتأهل ليفربول فائزا 4/1 بمجموع المباراتين.

من جانبه تأهل نيوكاسل إلى النهائي بعد فوزه على أرسنال ذهابا وإيابا بنتيجة 2/صفر، ليحجز بطاقة العبور للمباراة النهائية التي ستقام في 16 مارس / آذار المقبل.

ورغم إلغاء الحكم هدفا لليفربول في الدقيقة 30 سجله دومينيك سوبوسلاي بداعي التسلل، نجح الفريق المضيف في تسجيل هدف التقدم بعد ذلك بأربع دقائق عن طريق كودي جاكبو، حيث تلقى عرضية من النجم المصري محمد صلاح، ليسددها مباشرة في الشباك.

وعانى توتنهام من تعرض مهاجمه البرازيلي ريتشارلسون للإصابة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، ليتم استبداله اضطراريا بالفرنسي ماتياس تيل المنضم حديثا من بايرن ميونخ الألماني.

وبعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول من ضربة جزاء، حيث أسكنها بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 76 أضاف سوبوسلاي ثالث أهداف ليفربول، حيث تلقى تمريرة بينية من كونور برادلي، ليضعها في الشباك مؤكدا تأهل فريقه للمباراة النهائية.

ولم تتوقف الأمور عند ذلك الحد، حيث أضاف ليفربول هدفا رابعا عن طريق مدافعه فيرجيل فان دايك، الذي تلقى عرضية من أليكسيس ماكليستر الذي نفذ ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء، ليحولها المدافع الهولندي بضربة رأس في الشباك.

وتأهل ليفربول للمباراة النهائية للبطولة للمرة 15 في تاريخه، حيث شهدت المرات السابقة فوزه باللقب عشر مرات كان أخرها الموسم الماضي، وخسر في النهائي أربع مرات.

على الجانب الآخر، تضاعفت آلام توتنهام، الذي يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري، فيما يتصدر ليفربول الترتيب، ويمر بمرحلة إيجابية للغاية جاءت ثمرتها باقتراب الفريق من نيل أول لقب تحت قيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، الذى تولى تدريب الفريق بداية الموسم الجاري قادما من فينورد روتردام الهولندي.