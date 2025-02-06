نيمار يطالب الجماهير بالصبر عليه بعد ظهوره الأول مع سانتوس

طالب النجم البرازيلي نيمار جونيور الجماهير بالصبر عليه بعد مشاركته في أول مباراة مع ناديه القديم سانتوس الذي انتقل إليه قادما من الهلال السعودي.

وشارك نيمار لمدة 52 دقيقة في مباراة سانتوس أمام بوتافوغو والتي انتهت بالتعادل 1 / 1، وتزامنت مع احتفاله بعيد ميلاده الثالث والثلاثين مساء الأربعاء.

وقال نيمار: "أنا بحاجة إلى المشاركة في عدد أكبر من المباريات، لأنني لم أستعد لياقتي البدنية بعد، ولم أتوقع أن أركض كثيرا الليلة بهذا الشكل، وأطالب الجماهير بالصبر، سأكون أفضل بعد ثلاث أو أربع مباريات".

وبدأ نيمار مسيرته الاحترافية في سانتوس في عام 2009 بعدما تدرج في فرق الشباب بالنادي البرازيلي ثم انتقل إلى برشلونة في عام 2013 ومنه إلى باريس سان جيرمان بصفقة قياسية عالمية قيمتها 222 مليون يورو (230 مليون دولار).

وانتقل نيمار إلى الهلال في عام 2023، لكنه لم يشارك سوى في 7 مباريات مع الفريق السعودي بسبب كثرة إصاباته على مستوى الركبة وعضلات الفخذ.

وتعرض النجم البرازيلي لانتقاد من جورجي جيسوس مدرب الهلال الذي قال إن نيمار لم يعد يتمتع بنفس قدراته في الماضي، وذلك قبل أن يعود اللاعب البرازيلي الذي خاض 128 مباراة دولية إلى سانتوس في الأسبوع الماضي.

وقال نيمار "الملعب هو المكان الوحيد الذي يمنحني الفرصة للرد على الانتقادات".

وأضاف أنه كان يتمنى مواصلة مشواره مع الهلال السعودي، لكنه لم يكن قادرا على خوض مباراة كاملة (90 دقيقة) بسبب الإصابات.