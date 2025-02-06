بيانيتش: قررت العيش في الإمارات بعد الاعتزال

عبر لاعب برشلونة والشارقة السابق وسيسكا موسكو الحالي ميراليم بيانيتش، عن إعجابه بفكرة العيش في الإمارات، الشيء الذي دفعه للاتخاذ قرار العيش فيها بعد اعتزاله كرة القدم.

جاء ذلك في آخر حديث تلفزيوني له، أشار فيه لفترة الموسمين اللذين قضاهما مع فريق الشارقة، وقال إنه يعتز كثيراً بفترة اللعب مع الشارقة في البلد الذي أحبه وقرر البقاء للعيش فيه بعد اعتزال الكرة.

وأكد بيانيتش متابعته لكرة القدم في الإمارات ودوري أدنوك للمحترفين بشكل خاص، بعد انتقاله إلى سيسكا موسم العام الماضي، مشيراً إلى تشجيعه لفريق الشارقة وسعادته الكبيرة بما يقدمه الفريق حتى الآن في الدوري، متمنياً إحراز الشارقة للقب الدوري، وقال إن المنافسة ستكون صعبة مع شباب الأهلي.

الجدير بالذكر أن بيانيتش بدأ مسيرته في نادي تشيفلانغ ثم انتقل إلى نادي ميتز في سنة 2004، ثم انتقل منه إلى ليون الفرنسي ثم روما ويوفنتوس في إيطاليا ثم برشلونة، الذي أعاره إلى بشكتاش التركي قبل مشواره مع الشارقة بين 2022 - 2024.