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كرة القدم

الإيراني قرباني أول صفقات الوحدة الشتوية

محمد صادق

تعاقد الوحدة رسمياً مع لاعب الوسط الدولي الإيراني، محمد قرباني (23 عاماً) قادماً من نادي أورينبورغ الروسي، وذلك في أولى صفقات «العنابي» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن النادي في بيان رسمي عن تعاقده مع اللاعب لتعزيز صفوف الفريق الأول، حيث سيتم تسجيله في قائمة الفريق بديلاً للنيجيري فيليب أوتيلي الذي كان قد رحل إلى بازل السويسري على سبيل الإعارة.

ورحب مجلس إدارة النادي في بيانه باللاعب، متمنياً للاعب التوفيق في مشواره الجديد، كما أعربت إدارة النادي عن تقديرها لنادي أورينبورغ الروسي لتعاونهم في إتمام إجراءات التعاقد.

وانتظم اللاعب في تدريبات الوحدة على الفور عقب إكمال إجراءات التعاقد، حيث يستعد الفريق لمواجهة خورفكان بعد غدٍ، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.