بني ياس يتعادل مع فوغدوفاتس بمعسكر صربيا

واصل فريق بني ياس تحضيراته الجادة استعداداً للموسم الجديد، وتعادل سلبياً مع فوغدوفاتس الصربي، في ثاني تجارب «السماوي» الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في صربيا.

وكان بني ياس قد استهل مبارياته الودية في المعسكر الخارجي بالتعادل 1 ـ 1 مع فريق مارنار بار المونتينيغري، بينما يخوض الفريق وديتين إضافيتين في المعسكر الذي يختتم مطلع أغسطس المقبل.

وانطلق معسكر بني ياس يوم 10 يوليو، لمدة 21 يوماً، ويشمل تدريبات صباحية ومسائية، إلى جانب عدد من التجارب التي تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً، لاسيما بعد انضمام عناصر جديدة إلى صفوف الفريق، إذ يعد بني ياس أحد أكثر الأندية التي دعمت صفوفها بلاعبين جدد استعداداً للموسم المقبل.

ويستهل بني ياس الموسم الجديد بمواجهة الوصل في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين على ملعب «الإمبراطور» بزعبيل 16 أغسطس المقبل، ويلعب مع خورفكان في بداية مشواره في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.