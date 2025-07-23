تشاكا يتوصل لاتفاق مع سندرلاند

أفاد موقع «ذا أثليتيك» الإلكتروني، أمس، بأن غرانيت تشاكا، لاعب وسط فريق باير ليفركوزن الألماني، توصل لاتفاق للانتقال لصفوف فريق سندرلاند، الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقاً للتقرير، يعطي تشاكا (32 عاماً) الأولوية للانتقال إلى سندرلاند على أي عروض أخرى، لكن المفاوضات بين الناديين بشأن لاعب الوسط السويسري المخضرم لا تزال جارية.

ويرتبط تشاكا بعقد مع ليفركوزن حتى عام 2028، لكن موقع «ذا أثليتيك» الإلكتروني ذكر أنه طلب من النادي الألماني الإسراع في إتمام الصفقة.

وفي حديثه لشبكة «سكاي»، قال خوسيه نوغيرا، وكيل أعمال تشاكا: «توصلنا لاتفاق مع سندرلاند. غرانيت يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز». أضاف نوغيرا: «سندرلاند يرحب به، وهو يريد قبول هذا التحدي.

نأمل أن يوافق ليفركوزن على طلب انتقاله وأن يتوصل الناديان لاتفاق قريباً».

ولعب لاعب أرسنال السابق دوراً محورياً مع ليفركوزن خلال موسميه مع النادي بالدوري الألماني، حيث ساهم في فوزه بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) في موسم 2023 - 2024، دون أن يتلقى الفريق أي خسارة.