أرقام قياسية وإقالات بالجملة للمدربين في ذهاب «الهواة»

شهد ختام مباريات ذهاب دوري الدرجة الأولى «الهواة» أرقاماً قياسية على مستوى الأهداف التي بلغت 260 هدفاً وكذلك على مستوى البطاقات التي وصلت إلى 425 بطاقة ملونة منها 16 بطاقة حمراء خلال 95 مباراة في 15 جولة، إلى جانب رحيل 8 مدربين، وانسحاب فريق فليتوود يونايتد بعد مرور 4 أسابيع على انطلاقة المسابقة.

وتمكن الفجيرة من حسم لقب بطل الشتاء المعنوي برصيد 29 نقطة بالفوز في 9 مباريات من أصل 13 مباراة، مقابل التعادل في مباراتين وتعرض للخسارة مرتين، وحل العربي «ثانياً» والظفرة «ثالثاً» ولكل منهما 27 نقطة، مقابل 25 نقطة لحتا صاحب المركز الرابع، متفوقاً على منافسه دبا «الخامس» بفارق المواجهات المباشرة، بعد فوزه بنتيجة 1 – 0 في المواجهة الأولى بين الفريقين ضمن الجولة الـ 12، وعلى مستوى الهبوط لا يزال الخطر يتهدد 3 فرق تتواجد في أسفل القاع وهى: غلف يونايتد برصيد 10 نقاط، ومجد الثالث عشر برصيد 8 نقاط، وغلف اف سي الرابع عشر برصيد 6 نقاط، يتعين على الأندية الثلاثة توفيق أوضاعها خلال مباريات الإياب وذلك لمغادرة مناطق الهبوط.

الأقوى

تصدر فريقا الفجيرة ودبا قائمة الأقوى هجوماً في الدور الأول برصيد 28 هدفاً لكل منهما، بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافس لهما فريق حتا الذي سجل 25 هدفاً، في المقابل، نال دفاع الظفرة الأفضلية في هذا الدور، بعدما استقبلت شباك الفريق 8 أهداف، وحل دبا «ثانياً» بـ 11 هدفاً، والعربي ثالثاً، بعدما استقبلت شباكه 12 هدفاً، أما على صعيد الدفاع الأضعف يأتي غلف اف سي برصيد 36 هدفاً في مرماه يليه غلف يونايتد بـ 25 هدفاً.

كما شهدت البطولة سابقة تمثلت في انسحاب فريق فليتوود يونايتد بعد مرور 4 جولات على انطلاقة المسابقة بسبب الضائقة المالية ليتم إلغاء نتائجه من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة وصدور قرار بهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية ليكون أول الهابطين للدرجة الأدنى.

رحيل

تواصل مسلسل إقالات المدربين بدوري الهواة بعدما وصل العدد إلى 8 مدربين منذ انطلاقة موسم دوري الدرجة الأولى في سبتمبر الماضي، ورحل كل من: الدكتور عبدالله مسفر مدرب دبا الفجيرة الذي حل بديلاً عنه مواطنه محمد الخديم، واستغنى نادي الإمارات عن مدربه المصري طارق السيد ليغادر فاسحاً المجال للمدرب الوطني بدر طبيب، كما تم الاستغناء عن المدرب الوطني عبد الغني نوح مدرب «غلف اف سي».

وكان نادي العربي قد افتتح مسلسل «الإقالات» بعد استغنائه عن المدرب بدر طبيب والتعاقد مع المدرب البحريني عيسى السعدون، وتبع طبيب المدرب الصربي داركو المدير الفني لفريق الإمارات والذي لم يستمر طويلاً مع «الصقور» لتتم الاستعانة بطارق السيد، وفي أروقة الحمرية تعاقد مجلس الإدارة مع المدرب الوطني عيد باروت خلفاً للروماني ايلي ستانلي، كما تم الاستغناء عن المدرب إسماعيل أحمد المدير الفني لفريق مجد وتعيين عيسى بوصيم مدرب كلباء السابق خلفاً له.

يتصدر الفرنسي ساندر بنبشير لاعب خط وسط الفجيرة قائمة الهدافين برصيد 12 هدفاً سجلها في 11 مباراة، وجاء في المركز الثاني البرازيلي ديوغو فاريس مهاجم دبا برصيد 10 أهداف في 13 مباراة، وبنفس عدد المشاركة في مباريات هذا الدور حل السنغالي محمد ديوب مهاجم العربي في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري بـ 9 أهداف.