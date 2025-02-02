الهلال السعودي يتألق بقيادة البرازيليين ورونالدو يتصدر قائمة الهدافين

تألق برازيليو الهلال في الفوز على الأخدود ليواصل تفوقه بفارق الأهداف على الاتحاد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بينما سجل توماس مورج لاعب الخليج أسرع هدف للاعب بديل هذا الموسم.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة 18 للمسابقة.

* رونالدو يسجل ويصنع

سجل رونالدو هدفا وقدم تمريرة حاسمة في فوز النصر 2-1 على مضيفه الرائد، ليواصل زيارة شباك المنافسين في الدوري.

والهدف هو رقم 15 لرونالدو في الدوري ليتصدر قائمة هدافي البطولة.

ورفع النصر رصيده إلى 38 نقطة ليحتل المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف على القادسية، الذي تعثر بالتعادل 1-1 مع الفتح متذيل الترتيب.

العروبة يواصل التعثر

خسر العروبة 2-صفر من ضيفه الأهلي ليظل بعيدا عن الفوز في أربع مباريات مع المدرب الجديد عدنان حمد، بعدما سجل زياد الجهني وإيفان توني، الذي سجل سبعة أهداف في الدوري، في انتصار الفريق الزائر.

وظل العروبة في منطقة الهبوط وله 14 نقطة في المركز 16.

وواصل الأهلي سعيه للوجود في المربع الذهبي ورفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس.

برازيليو الهلال يتألقون

سجل الثنائي البرازيلي كايو وماركوس ليوناردو في فوز الهلال 4-صفر على الأخدود ليعود فريق المدرب جورجي جيسوس للانتصارات.

ورفع الهلال، الذي خسر من القادسية الجولة السابقة، رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة.

واحتاج الوافد الجديد كايو لأربع دقائق ليمنح فريق التقدم، بينما سجل ليوناردو هدفا في كل شوط ليرفع عدد أهدافه إلى 12 في الدوري متساويا مع زميله ألكسندر ميتروفيتش.

سجل الاتحاد هدفين في كل شوط ليحول تأخره ويفوز 4-3 على ضيفه الخلود ويواصل مطاردة الهلال.

الاتفاق يفوز بعد رحيل جيرارد

فاز الاتفاق 3-1 على الشباب بعد نحو 24 ساعة من الانفصال عن المدرب ستيفن جيرارد بالتراضي.

وقاد المدرب سعد الشهري الفريق ليحل محل جيرارد، ونجح في تحقيق الفوز في مباراته الأولى مع الفريق.

مورج البديل الأسرع

سجل مورج بعد 54 ثانية من دخوله لأرض الملعب بتسديدة قوية في تعادل فريقه الخليج 1-1 مع ضمك ليصبح أسرع لاعب بديل وفقا لشركة أوبتا للإحصاءات الرياضية. وأصبح أول لاعب من النمسا يسجل هدفا في تاريخ الدوري.