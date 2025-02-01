عجمان يتقدم والوحدة يتراجع في ليلة «الرباعية البرتقالية»

غوران: 3 نقاط مهمة في بداية الدور الثاني

ميلانيتش: استقبلنا أهدافاً كثيرة من فرص سهلة للمنافس



زاد عجمان من أحزان الوحدة بالفوز الذي حققه «البرتقالي» بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مساء أول من أمس، في ختام الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، وهو الفوز الذي قفز بعجمان من المركز التاسع إلى المركز السابع، وأدى إلى تراجع الوحدة من الثالث إلى الخامس.

ويعد فوز عجمان برباعية هو الفوز الثالث للفريق بأربعة أهداف على الوحدة في تاريخ لقاءاتهما في دوري المحترفين، وجاءت النتيجة بعد 12 عاماً عندما فاز عجمان بنفس النتيجة 4-3 في عام 2013، فيما كانت الرباعية الأولى لـ «البرتقالي» في مرمى العنابي في عام 2012.

وواصل عجمان نتائجه الإيجابية محققاً الفوز الثالث على التوالي، بعد الانتصار برباعية على العين ثم خورفكان وأخيراً الوحدة ليصل إلى النقطة الـ 19، بينما سقط العنابي للمرة الثانية توالياً، وفقد الفريق 11 نقطة من أصل 15 في آخر 5 مباريات في الدوري.

ورغم أن المباراة شهدت أهدافاً غزيرة إلا أن أغلبها جاء من أخطاء دفاعية ومن فشل في التعامل مع الكرات الثابتة من كلا الفريقين، حيث احتسبت ثلاث ركلات جزاء، وجاء هدف وحيد من لعبة مفتوحة.

وأكد الصربي غوران مدرب عجمان، أن فريقه حصد ثلاث نقاط مهمة للغاية في بداية الدور الثاني من الدوري، مشيراً إلى أن عجمان لم يستحق الخروج في الشوط الأول متأخراً في النتيجة، لكنه استطاع إعادة التوازن وتسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني من ركلتي جزاء وهجمة مرتدة منظمة.

وقال غوران: أضاع الفريق العديد من فرص التسجيل في الشوط الأول ونجح في استعادة الحيوية للضغط على الوحدة في الشوط الثاني، مما منحه التفوق على مستوى النتيجة، معرباً عن أمله في أن يواصل الفريق بهذا الأداء المميز والنتائج الجيدة.

وعن سر انتصارات عجمان الثلاثة الأخيرة في الدوري، أوضح غوران أنه وضع شكلاً للفريق، ولذلك اختار اللاعبين من دون التفكير في ما إذا كانوا أجانب أو مقيمين أو مواطنين لتنفيذ الأسلوب الأنسب ومن أجل تقديم أفضل أداء وهو ما تم ترجمته على أرض الملعب ونجح الفريق في الفوز.

وكشف غوران، عن أن الجهاز الفني لا يريد التسرع في الدفع باللاعب جونيور المصاب، والطاقم الطبي يتعامل بحذر مع إصابته حتى لا تتفاقم، آملاً في أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

وأكد أنه سيدرس احتياجات الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية وما إذا كان بحاجة إلى لاعبين جدد من عدمه، وذلك بعد رحيل عبد الحميد صابري إلى التعاون السعودي.

من جانبه، قال السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة، إنه ليس من السهل التعليق على المباراة، وأن الحقيقة الواضحة أن الفريق استقبل أهدافاً كثيرة من فرصة سهلة للمنافس كان بالإمكان تجنّبها بسهولة.

وأضاف ميلانيتش، أنه كان يعلم بأن خطورة عجمان تكمن في العرضيات والكرات الرأسية، لكن للأسف استقبل هدفاً مع أول ركنية في المباراة، وافتقد بعدها السيطرة والتركيز قبل العودة مع نهاية الشوط الأول والتقدم بهدفين.

وأشار إلى أنه تحدث مع لاعبيه بين شوطي اللقاء بضرورة الحفاظ على التفوق الهجومي وعدم منح المنافس المساحات والفرص لكن الأخطاء أدت إلى احتساب ضربتي جزاء، وسجل بعدها عجمان الهدف الرابع، مما صعّب الأمور على الوحدة، ولم يسعفنا الوقت للتعادل، وللأسف عندما تقوم بأشياء جيدة في كرة القدم ولكن ترتكب معها أخطاء وتستقبل أهدافاً كثيرة لا يمكنك الانتصار في النهاية.