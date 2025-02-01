تأخير التعاقدات يطفئ فرحة كوزمين بصدارة الدوري





لم تظهر الفرحة على الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لفريق الشارقة بعد مباراة فريقه مع دبا الحصن، رغم استرداد الفريق صدارة دوري أدنوك للمحترفين وحصوله على 3 نقاط غالية بالفوز بهدف كونراد، ويعود السبب إلى بطء إدارة النادي في حسم ملف التعاقدات مع لاعبين جدد من فئة المحترفين الأجانب بحسب ما صرح به كوزمين الذي كشف عن حاجته لأكثر من لاعب وليس مهاجماً صريحاً فقط، بل ذهب كوزمين لأبعد من ذلك بقوله إنه لا يملك خيارات من اللاعبين مثل بقية المدربين في الدوري رغم النتائج الجيدة التي حققها الفريق بحصوله على 37 نقطة في 14 مباراة، فاز في 12 منها وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وقال كوزمين: «حققنا الفوز على دبا الحصن، لكن مع الأسف مازال الفريق يواجه مشاكل في الخيارات المتاحة بالتشكيلة، ولا أفهم لماذا التأخير في التعاقدات، فريقنا ينافس على 4 بطولات ومع ذلك لا يملك غير 14 لاعباً، وهذا أمر صعب، وغير جيد في المباريات المقبلة».

وأضاف: «عندما تريد أن تنافس، عليك زيادة عدد اللاعبين كي تزيد من مهارة الفريق ومن خياراته، وأعود وأكرر أن هناك أشياء لا أفهمها، لا جديد في التعاقدات، أريد الفوز، ولكن عندي خيبة أمل كبيرة، وأشكر اللاعبين على ما يقدمونه، اضطررت في مباراة دبا الحصن للدفع بـلوان بيريرا ومن ثم كمارا رغم معاناتهما من الإصابة». وواصل: «قدمت التقرير الفني وأنتظر الرد، الشارقة ليس بحاجة إلى مهاجم فقط، هو بحاجة إلى أكثر من لاعب، انظروا إلى قائمة البدلاء في مباراة دبا الحصن ليعرف الجميع ماذا نحتاج».

من ناحية أخرى، أوضح مدرب دبا الحصن حسن العبدولي حرصه على تنبيه لاعبيه من الهدف المبكر، ولكن رغم ذلك لم يسلم مرمى الفريق من ذلك، مشيراً إلى أن فريقه حافظ على تركيزه بعد الهدف المبكر واستطاع سحب فريق الشارقة وبناء أكثر من هجمة وفق إمكانات لاعبيه، وأضاف: «لا أطالب اللاعبين بأكثر من إمكاناتهم، يبذلون مجهوداً يستحقون عليه الشكر ويحتاجون المساعدة من خلال إضافة نوعية من اللاعبين، وعندما تأتي الإضافة سيكون للفريق كلام آخر.

وقال العبدولي: «قدمنا مستوى جيداً رغم الخسارة بهدف، يكفي أن الشارقة المتصدر سعى للمحافظة على الهدف الوحيد بكثير من التركيز بما في ذلك إهدار الوقت، وهذا فخر في حد ذاته مع فارق الإمكانات بين الفريقين».