الجولة الـ 15 تحدد بطل الشتاء لـ«الهواة»



تحدد مباريات الجولة 15 والأخيرة من مرحلة ذهاب دوري الأولى، التي تقام اليوم وغداً، هوية لقب بطل شتاء دوري الهواة، بعد أن انحصر اللقب المعنوي بين 3 أندية وهي الظفرة والعربي والفجيرة ولكل فريق 26 نقطة. وفي أبرز مواجهات اليوم تتجه الأنظار نحو ملعب الظفرة الذي يستقبل العربي، ويسعى كل فريق للظفر بالنقاط الثلاث، لفك الارتباط إذ يملك كل فريق 26 نقطة، ويسعى حتا لتعويض فقدانه لنقطتين أمام الحمرية الجولة الماضية، وغداً تقام 3 مواجهات حيث يلتقي الفجيرة بـ 26 نقطة مع ضيفه مجد، ويرحل دبا الفجيرة لملعب الجزيرة الحمراء، في مباراة مهمة لدبا الفجيرة بـ 22 نقطة الساعي لتعويض خسارته في الجولة قبل الماضية ضد الذيد الذي يلاقي جاره الحمرية.