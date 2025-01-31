العين يحرق أعصاب جمهوره وخورفكان يهدر فوزاً سهلاً.. تعادل عادل بين الفريقين

جارديم: لعبنا أمام خورفكان مباراة من جزأين وعقدي مستمر

النمر: التعادل أفضل من الهزيمة ومهاجم جديد في طريقه للفريق





واصل فريق العين مسلسل حرق أعصاب جمهوره عقب مغادرته مسابقة كأس رئيس الدولة على يد الجزيرة قبل أيام وخروجه من البطولة الأغلى، عاد الفريق أول من أمس لمنافسات دوري أدنوك للمحترفين، و«العيناوية» يمنون النفس بتحقيق الفوز على خورفكان وذلك للحفاظ على آماله في اللحاق بركب فرق الصدارة، والتتويج بالدرع في نهاية المطاف وهو اللقب الوحيد المتبقي لبطل دوري أبطال آسيا الذي غادر أيضاً مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» سبتمبر الماضي أيضاً على يد الجزيرة.

على ملعب خورفكان كاد صاحب الأرض يحدث المفاجأة التي بدأت فصولها منذ أول 12 دقيقة على انطلاقة المباراة بعد تقدم الفريق بثنائية نظيفة أكمل بها شوط اللقاء الأول، قبل أن يعود خورفكان بعد شوط أول متميز، ليعود في الشوط الثاني ويلعب بطريقة دفاعية محكمة بغية الحفاظ على التقدم ولكن العين استطاع وبالسيناريو ذاته أن يستغل تراجع الخور للخلف ليسجل هدفين أيضاً في توقيت هدفي خورفكان نفسه بعد مرور 12 دقيقة أيضاً على بداية الشوط الثاني، وكاد العين يحقق الريمونتادا لولا حالة التسرع من قبل خط المقدمة لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي 2-2، ليكسب العين نقطة رفعت رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت في انتظار ما ستسفر عنه بقية المباريات، وخورفكان إلى 15 نقطة.

وقال البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق العين، إن مواجهة فريقه أمام خورفكان انقسمت إلى جزأين، فشهدت الدقائق الـ15 الأولى استقبال شباك العين هدفين، رغم أن الفريق لم يكن سيئاً. أما بقية المباراة، وتحديداً بعد إجراء التبديلات، فقد قدم الفريق أداءً أفضل، وأظهر نزعة هجومية أقوى، وفرض سيطرة مطلقة على مجريات اللعب.

وأضاف: في الشوط الثاني، تمكنا من العودة إلى المباراة بتسجيل هدفين. والعودة بعد التأخر بهدفين ليست أمراً سهلاً، ولكن الفريق أظهر رغبة قوية في التسجيل وصنع العديد من الفرص أمام مرمى المنافس، وهو ما مكننا من إدراك التعادل، وفي منحى آخر أكد المدرب استمرار عقده مع العين نافياً الأخبار التي راجت عن وصوله لاتفاق مع إدارة نادي العين بفسخ عقده بالتراضي بين الجانبين.

من جهته، أشاد عبدالمجيد النمر مدرب خورفكان بلاعبي فريقه لافتاً إلى أن خورفكان قدم مباراة كبيرة أمام بطل آسيا وتقدمنا بهدفين في أول دقائق اللقاء ولكن العين وبخبرة لاعبيه تمكن من إدراك التعادل وإعادة اللقاء لنقطة البداية مشيراً إلى أنه قام بعدة تبديلات لتخفيف الضغط على الدفاع ووجدنا أكثر من فرصة لم تترجم لأهداف، ونوه إلى أن التعادل أفضل من الهزيمة وكنا نستحق الفوز مشيراً إلى أنه ينتظر التوقيع مع مهاجم جديد ينضم للبرتغالي ايلتون الذي عاد من جديد لصفوف خورفكان.