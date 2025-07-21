رئيس الفيفا يقدم دعمه لجيس كارتر لاعبة إنجلترا بعد تعرضها لإساءة عنصرية

‭ ‬ أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن دعم الاتحاد لمدافعة منتخب إنجلترا جيس كارتر بعد أن كشفت أنها كانت هدفا لإساءة عنصرية خلال بطولة أوروبا للسيدات 2025.

وأعلنت كارتر، سوداء البشرة، أمس الأحد أنها ستبتعد عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي طوال مدة البطولة.

وبدأت اللاعبة (27 عاما) كافة مباريات إنجلترا الأربع في البطولة حتى الآن، لكن الفريق عانى خلال الفوز على السويد في دور الثمانية يوم الخميس الماضي واستقبل هدفين في الشوط الأول.

وأدان مارك بولينجام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي هذه الإساءة، وقال إن الاتحاد كان على اتصال مع الشرطة البريطانية التي تتواصل مع منصة التواصل الاجتماعي المعنية، وأوضح في بيان "لضمان تقديم المسؤولين عن جريمة الكراهية هذه إلى العدالة".

وقال إنفانتينو في بيان "ندعم جيس. ندعم كل لاعبة وكل فرد تعرض لإساءة عنصرية. لا ينبغي التمييز ضد أي لاعب بأي شكل من الأشكال، بل يجب أن يتمتع بحرية تقديم أفضل ما لديه في الملعب.

"في هذه الحالة، سنعرض دعمنا في أي إجراء إضافي مطلوب بالإضافة إلى مشاركة البيانات لاتخاذ الإجراء المناسب ضد أي من الجناة".

كما نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ونادي جوثام الذي تلعب له كارتر، ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، ومنتخب إنجلترا للسيدات بيانات لدعم اللاعبة.

وقالت زميلة كارتر في الفريق لوت ووبن-موي عبر حسابها على تطبيق إنستجرام إنها تخطط للتوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أيضا.