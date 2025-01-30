أنشيلوتي: لا نريد مواجهة سيتي

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فريقه يأمل في تجنب مواجهة مانشستر سيتي في الدور الفاصل المؤهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوز الفريق الإسباني 3-صفر على بريست.

ويلعب حامل اللقب أمام سيلتيك أو مانشستر سيتي في الدور الفاصل المؤلف من جولتين في فبراير المقبل على أن تقام مباراة الإياب على ملعبه.

وقال أنشيلوتي للصحفيين ردا على سؤال بشأن تفضيلاته في الدور الفاصل "لا نحب مواجهة سيتي، لكن إذا تعين علينا ذلك، فسنفعل كما حدث في المناسبات الأخرى.

"فرص سيتي أكبر في الفوز بدوري الأبطال"

وأبلغ المدرب الإيطالي محطة (موفيستار) "إنها قرعة وسنرى ما تسفر عنه. للفوز بدوري الأبطال عليك أن تفوز بكل مباراة".

وتجرى القرعة غد الجمعة في نيون السويسرية.

وقال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال "إذا أردنا الفوز بهذه المسابقة، فعلينا التغلب على أفضل الفرق".

ولم يتمكن الفريق الإسباني من التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر بعد بداية متواضعة لمشواره في البطولة إذ خسر ثلاث مرات في أول خمس مباريات.