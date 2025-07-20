الزمالك يتعاقد مع الفلسطيني كايد في صفقة انتقال حر

أعلن الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده مع الفلسطيني آدم كايد بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بريدا الهولندي.

وقال الزمالك في بيان إن كايد وقع على عقود الانتقال لصفوفه في جلسة جمعته مع جون إدوارد المدير الرياضي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وكتب الزمالك على مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك "الفدائي آدم كايد أحدث صفقات الفارس الأبيض".

وأبرم الزمالك عددا من الصفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ تعاقد مع حارس المرمى مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا قادما من إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو.