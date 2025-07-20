ميسي يواصل التألق والابهار مع إنتر ميامي

سجل ليونيل ميسي هدفين وصنع آخريْن ليقود إنتر ميامي لتعويض تأخره وتحقيق فوز ساحق 5-1 على نيويورك رد بولز بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم في هاريسون بنيو جيرزي صباح اليوم الأحد.

وعوض ميسي وإنتر ميامي التأخر بهدف في الشوط الأول بفضل ثلاثة أهداف في أواخر الشوط الأول بينها اثنان بقدم تيلاسكو سيجوفيا مما منح الفريق التقدم 3-1 قبل الاستراحة.

فاز ميامي بمباراته السادسة في آخر سبع مباريات في الدوري الأمريكي بعد أن قطعت الخسارة أمام سينسيناتي يوم الأربعاء سلسلة انتصاراته التي استمرت لخمس مباريات.

وأخفق رد بولز في تحقيق انتصارين متتاليين على أرضه وخسر أمام إنتر ميامي للمرة الثانية هذا الموسم.

سجل نيويورك هدفه الوحيد في الدقيقة 15 عندما سدد إميل فورسبرج ركلة ركنية أمام مرمى حارس مرمى ميامي روكو ريوس نوفو. ثم سدد ألكسندر هاك الكرة في الشباك مسجلا الهدف رغم أن المدافع فديريكو ريدوندو كان حوله.

سجل جوردي ألبا، الذي غادر الملعب في الدقيقة 84 بسبب ما بدا أنه تشنج في الساق، هدفه الأول هذا الموسم في الدوري الأمريكي بعد تمريرة عرضية من ميسي في الدقيقة 24 ليعادل النتيجة 1-1.

تقدم إنتر ميامي في الدقيقة 27 عندما مرر لويس سواريز الكرة إلى ميسي الذي مررها بسرعة إلى ألبا وأعاد كرة عرضية إلى سيجوفيا ليسددها بسهولة في الشباك.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، مرر ريدوندو الكرة في منطقة جزاء رد بولز لكنه لم ينجح في تسديدها. لكن سيجوفيا اندفع وسدد كرة مرتدة من كارلوس ميجيل كورونيل محرزا الهدف الثالث.

وأضاف ميسي هدفين في الدقيقتين 60 و75 ليحسم النتيجة.

رفع ميسي رصيده من الأهداف في الدوري الأمريكي إلى 18 هذا الموسم وساهم في 27 هدفا.