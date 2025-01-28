مراحل تطور كأس أمم أفريقيا من نسخة السودان 1957 إلى نسخة المغرب 2025

بدأت كأس أمم أفريقيا بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط في النسخة الافتتاحية التي أُقيمت في السودان عام 1957، حيث تنافس كل من البلد المضيف السودان ومصر وإثيوبيا.

كان منتخب جنوب إفريقيا هو العضو المؤسس الرابع في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لكنه لم يشارك في النهائيات، مما أتاح لمصر مواجهة السودان في الخرطوم، في المباراة الأولى، ومن ثم التأهل لملاقاة إثيوبيا في المباراة النهائية حيث فازت 4 /صفر.

كان ذلك بداية متواضعة للبطولة التي ستحتفل بنسختها الـ35 عندما يجتمع 24 منتخبا في المغرب، خلال شهر ديسمبر المقبل، للتنافس على الجائزة الكبرى في الرياضة الأفريقية.

من ثلاثة منتخبات إلى 24 منتخبا، كانت هذه رحلة تطور ملحوظة تشهد على جاذبية الحدث الرياضي الأول في القارة، والتقدم الذي أحرزته كرة القدم الأفريقية.

وشهدت النسخة الثالثة من البطولة في عام 1962 تقديم نظام التصفيات لأول مرة، وارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة النهائية التي استضافتها إثيوبيا إلى 4 منتخبات، مع وجود مباراتين في نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.

ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات في العام التالي 1963، التي أُقيمت في غانا، إلى 6 منتخبات، قُسمت إلى مجموعتين من ثلاث منتخبات، حيث تأهل الفائزان بالمجموعتين (غانا والسودان) للعب المباراة النهائية.

وتم استخدام نفس النظام في نسخة 1965، مع زيادة كبيرة في عدد المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) شملت نهائيات نسخة 1968 التي أُقيمت في إثيوبيا، مشاركة 8 منتخبات، قُسمت إلى مجموعتين من 4 منتخبات، مع دور نصف النهائي الذي تأهل له صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

استمرت المنافسة بهذا الشكل، بوجود 8 منتخبات، لمدة 12 نسخة، حتى نسخة 1992 في السنغال، حيث ارتفع عدد المنتخبات إلى 12، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات، تضم كل منها 3 منتخبات، وتأهل الأول والثاني من كل مجموعة. وكان ذلك يعني إقصاء 4 منتخبات فقط بعد الدور الأول، ولأول مرة، شهدت المنافسة إجراء منافسات دور الثمانية.

بعد نسختين فقط، زادت عدد المنتخبات إلى 16، لكن النسخة الأولى بالشكل الجديد في جنوب إفريقيا عام 1996، شملت 15 منتخبا فقط، بسبب غياب نيجيريا.

كان من المفترض أن تضم البطولة 4 مجموعات، تضم كل واحدة منها 4 منتخبات، لكن إحدى المجموعات شملت 3 منتخبات فقط.

استمر نظام الـ16 منتخبا لمدة 12 نسخة متتالية، حتى توسعت البطولة مرة أخرى في نسخة 2019 التي أُقيمت في مصر، حيث جرت بمشاركة 24 منتخبا، و52 مباراة، مع 6 مجموعات في البداية، ثم دور خروج المغلوب الذي يبدأ من دور الـ16. وقد أضاف هذا النظام المزيد من المباريات الحاسمة، مما جعل البطولة مُمتعة للغاية في نسخة 2019، وشهدت نتائج مفاجئة، كما كانت النسخة التالية في الكاميرون 2021، والنسخة الأخيرة في كوت ديفوار 2023، ذات جودة عالية في جميع المباريات تقريباً، مما جعلها عرضاً مثيراً من البداية إلى النهاية.