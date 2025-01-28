الهلال السعودي ينفصل عن البرازيلي نيمار بالتراضي

أعلن الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم انفصاله عن الجناح البرازيلي نيمار بالتراضي.

وانضم نيمار (32 عاما) إلى الهلال قادما من باريس سان جيرمان في أغسطس لعام 2023، لكنه لم يشارك كثيرا مع النادي السعودي بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد أسابيع من انضمامه.

وقال الهلال عبر منصة إكس "اتفقت شركة نادي الهلال والبرازيلي نيمار على إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط اللاعب مع النادي بالتراضي".

وكان عقد الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل يمتد مع الهلال حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعرض نيمار للإصابة الخطيرة أثناء مشاركته مع البرازيل أمام أوروجواي في أكتوبر لعام 2023، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولم يستعد لياقته ليشارك في مباراتين فقط مع الفريق في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

ولم يُقيد لاعب برشلونة السابق في قائمة الفريق بمنافسات الدوري السعودي هذا الموسم.

ومنذ انضمامه إلى فريق المدرب جورجي جيسوس، شارك نيمار في سبع مباريات فقط مع الهلال في كل المسابقات وسجل هدفا واحدا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن نيمار سيعود للعب مع نادي طفولته سانتوس الذي بدأ فيه مسيرته مع كرة القدم قبل أن يغادر قارة أمريكا الجنوبية وينطلق نحو أوروبا بالانضمام إلى برشلونة عام 2013.