برشلونة يقترب من التعاقد مع راشفورد





أصبح نادي برشلونة الإسباني قريبا من ضم المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ذي أتلتيك" اليوم السبت فإن النادي الكاتالوني تقدم بعرض إلى مانشستر يونايتد لاستعارة راشفورد مع إمكانية ضمه في نهاية إعارته، وأن هناك مفاوضات جارية بين الفريقين على شروط الصفقة، بعد أن أبدى راشفورد أكثر من مرة ترحيبه بارتداء قميص برشلونة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن برشلونة يسابق الزمن لإتمام صفقة راشفورد، الذي بات قريبا من تحقيق حلمه بالانتقال إلى النادي الكتالوني، في ظل تدرب اللاعب بعيدا عن باقي زملائه في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأضافت أن راشفورد يبقى ضمن خمسة لاعبين أبلغوا إدارة مانشستر برغبتهم في الانتقال إلى ناد آخر، علما بأنه من ناشئي النادي وسجل 138 هدفا في 426 مباراة بقميص الفريق الأول.

وكان البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة أكد في مايو الماضي عبر إذاعة (راديو كتالونيا 1) إعجاب إدارة النادي بقدرات راشفورد الذي خسر قميصه رقم 10 في مانشستر يونايتد لصالح الوافد الجديد، ماتيوس كونيا.

وانضم البرازيلي كونيا والظهير الأيسر دييجو ليون إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، وسيلحق بهما المهاجم الكاميروني برايان مبومو.

ويستعد الكاميروني مبومو لإتمام انتقاله إلى يونايتد الذي توصل لاتفاق مع ناديه برينتفورد على شرائه مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار) إضافة إلى 6 ملايين جنيه إسترليني حوافز مالية.

ويرغب الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة في الاستفادة من خدمات راشفورد الذي تألق في الموسم الماضي خلال إعارته لأستون فيلا.

وكان برشلونة تعرض لعدة إخفاقات هذا الموسم، حيث فشل في ضمن نيكو ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو، بعد أن مدد عقده مع النادي الباسكي بشكل غير متوقع.

كما فشلت محاولات برشلونة لضم المهاجم الكولومبي لويس دياز ، حيث تمسك فريقه ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، باستمراره بعد الوفاة المأساوية لزميله ديوجو جوتا، في حادث سيارة.