الأهلي المصري يعلن رحيل أمير توفيق رسمياً





أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت أن شركته لكرة القدم تقبلت اعتذار أمير توفيق عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير تنفيذي للشركة.

وقال النادي عبر صفحته على فيسبوك "وافقت شركة النادي الأهلي لكرة القدم على الاعتذار الذي تقدم به أمير توفيق المدير التنفيذي للشركة عن عدم الاستمرار في مهمته وذلك لارتباطه بالسفر والعمل خارج البلاد".

ووجهت الشركة الشكر لتوفيق عن الفترة التي تولى فيها المسؤولية وبذل خلالها أقصى ما لديه.

وأكدت الشركة في بيان "تقديرها لكل ما قدمه المدير التنفيذي من إنجازه للعديد من الملفات المهمة".

وبدوره وجه توفيق الشكر لمجلس إدارة الشركة والنادي وأكد اعتزازه بالعمل في الأهلي على مدار سنوات طويلة.