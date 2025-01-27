بنسبة 99% .. أشرف بن شرقي يقترب من الأهلي المصري

كشفت تقارير إعلامية أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري والزمالك المصري السابق، بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت مصادر أن اللاعب تقدم بطلب رسمي لفسخ عقده مع النادي القطري، وسط مفاوضات مستمرة مع القلعة الحمراء.

تفاصيل المفاوضات وأسباب التأخير

أشارت تقارير إلى أن بن شرقي أبدى رغبة قوية في الانتقال إلى الأهلي، حيث توصل الطرفان لاتفاق مبدئي على كافة البنود الشخصية، بما في ذلك تخفيض اللاعب لمطالبه المالية لتسهيل إتمام الصفقة، لكن ما زالت المفاوضات عالقة بسبب ضرورة إنهاء اللاعب ارتباطه مع الريان، خاصة بعد استبعاده من قائمة الفريق القطري عقب التعاقد مع اللاعب الباراغواياني آدم باريرو.

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق أن صفقة بن شرقي مع الأهلي وصلت إلى نسبة 99% من الاكتمال، في انتظار إعلان رسمي خلال الساعات المقبلة.

كما أشار إلى أن وكيل اللاعب اجتمع مؤخرًا مع إدارة الريان لمحاولة التوصل لاتفاق لفسخ العقد بشكل ودي.

إسهامات بن شرقي

قدم بن شرقي مستويات مميزة مع الريان خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 16 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 أخرى.

ويُتوقع أن يكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي، لا سيما مع اقتراب مشاركته في منافسات كأس العالم للأندية 2025.

صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

في حال إتمام التعاقد مع بن شرقي، سيكون اللاعب المغربي الصفقة الرابعة للأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد ضم مصطفى العش، أحمد رضا، ونيجك جراديشار.

ترقب جماهيري لإعلان الصفقة

ينتظر عشاق القلعة الحمراء الإعلان الرسمي عن انضمام أشرف بن شرقي لتعزيز خط هجوم الفريق.

وتشير التوقعات إلى أن الإعلان سيتم فور حل أزمة فسخ عقده مع الريان، وهو ما تعمل إدارة الأهلي على تسهيله عبر قنوات اتصال ودية مع النادي القطري.

بما يتمتع به من خبرة كبيرة في الدوري المصري خلال فترته مع الزمالك، وإمكانات فنية عالية، يبدو أن بن شرقي على أعتاب أن يكون أحد أبرز صفقات الأهلي في السنوات الأخيرة، مما يزيد من حماس الجماهير لرؤية الجناح المغربي بالقميص الأحمر.