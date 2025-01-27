النمر مع خورفكان.. ليس في الإمكان أفضل مما كان

نجح المدرب المواطن عبدالمجيد النمر بدرجة كبيرة في استغلال الفرصة التي أتيحت له بقيادة فريق خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين، بعد إقالة المدرب الروماني ايسايلا المنتقل لتدريب بني ياس، في ظل دعم لا حدود له من قبل شركة الكرة بنادي خورفكان، والتي منحت للمدرب المواطن الثقة وعدم التردد في تعيينه بعد إقالة ايسايلا، وقاد عبدالمجيد النمر الفريق في 6 مباريات حصل من خلالها على 7 نقاط بالفوز على البطائح وبني ياس والتعادل مع شباب الأهلي والخسارة أمام الشارقة والنصر وعجمان، كما نجح في إعادة صياغة الفريق وأعاد الثقة للاعبيه ليقوده لتحقيق نتائج جيدة «فوزين وتعادل»، بينما خسر خورفكان مع النمر أمام النصر والشارقة والنتيجة منطقية ومتوقعة، وربما تبدو الخسارة من عجمان غير مقبولة لجماهير الفريق لكن بقية النتائج طبيعية في ظل الفوارق، كما حقق النمر نتائج مرضية إلى حدٍ كبير رغم أنه لم يشرف على الإعداد ولا على اختيارات اللاعبين، ولم يجر أي تغيير في الفريق واعتمد على الأسماء نفسها التي مثلت الفريق في وجود ايسايلا، لكنه أعاد إليها الثقة وأعاد تنظيم الفريق دفاعياً وهجومياً.

ميركاتو

وقال عبدالمجيد النمر: لكل مدرب منظومته الفنية وحساباته واستراتيجيته، وقد تمكنا كجهاز فني من عمل منظومة دفاعية وهجومية للفريق، ونجحنا فيها ونسير عليها، وقدم اللاعبون في أكثر من مباراة، مستوى جيداً وأهنئهم على ما قدموه حتى الآن، الفريق يحتاج إلى مهاجم صريح خلال الميركاتو الشتوي الحالي لتعويض رحيل اللاعب البرازيلي بيدرو هنريكو المصاب، والذي غادر الكشوفات منذ وقت مبكر لبداية الموسم.