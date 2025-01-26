كاف يكشف عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) واللجنة المنظمة المحلية عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام بالمغرب 2025.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي الإلكتروني على شبكة الإنترنت أن القرعة الخاصة بالبطولة ستقام غد الإثنين، وستقام المنافسات نفسها خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتي 18 يناير 2026.

وأوضح "شعار البطولة مستوحي من فن الفسيفساء المغربي والزليج، وهو شكل فني خالد من الفسيفساء، يعيد شعار البطولة تعريف كرة القدم كلوحة حيث تلتقي الإبداع والدقة والشغف".

وأضاف أيضا أن شعار البطولة يعكس التآزر بين التقليد والحداثة، ويرمز كل نمط وشكل إلى وحدة الأمم واللاعبين والمشجعين، ويعكس كيف تتحد كرة القدم والفن لخلق شيء غير عادي.