ثلاثية مبابي تقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد في الدوري

سجل كيليان مبابي ثلاثية من الأهداف ليقود ريال مدريد لفوز سهل 3-صفر على بلد الوليد المتذيل ليحكم قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم .

وافتتح ريال التسجيل في الدقيقة 30 عندما تبادل مبابي التمريرات ببراعة مع جود بلينجهام قبل أن يضع الكرة في الشباك متفوقا على مصيدة التسلل.

ومن هجمة مرتدة سريعة، ضاعف مبابي تقدم الفريق في الدقيقة 56 قبل أن يختتم التسجيل من ركلة جزاء بعد عرقلة تعرض لها بلينجهام داخل المنطقة وأسفرت عن طرد ماريو مارتن في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر ريال الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أتليتيكو مدريد ثاني الترتيب، الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع فياريال وخلفه برشلونة وأتليتيك بيلباو ولكل منهما 39 نقطة ولعبا مباراة أقل.