أناتولي: البطائح باقٍ في دوري المحترفين

أكد الكاميروني أناتولي أبانغ، مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي البطائح ثقته ببقاء فريقه في دوري المحترفين، وأن الفوز على الوحدة في ختام الدور الأول من المسابقة يعد خطوة البداية، للهروب من صراع المؤخرة. وقاد أناتولي بتسجيله هدفين في مرمى الوحدة البطائح لفوز مهم، رفع به رصيد البطائح إلى 11 نقطة، ليتقدم من المركز الثالث عشر إلى المركز الثاني عشر على لائحة ترتيب دوري المحترفين.

وقال أناتولي لـ«البيان»: «البطائح سيبقى في دوري المحترفين، أنا واثق من ذلك، لعبنا بروح عالية وبرغبة في الانتصار، والفوز في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ويساعدنا على إنقاذ الفريق».

ورفع أناتولي بهدفيه في مرمى الوحدة رصيده من الأهداف إلى 7 في الدوري هذا الموسم، ليقتحم المراكز الأولى في قائمة هدافين الدوري، التي يتصدرها التوغولي لابا كودجو، هداف العين بـ 15 هدفاً، يليه السوري عمر خريبين، مهاجم الوحدة بـ 10 أهداف، ثم 8 أهداف لنجم النصر، علي مبخوت، والإيراني سردار أزمون، مهاجم شباب الأهلي.

وأضاف أناتولي: «إن البطائح خاض مباراة الوحدة بخيار القتال في المقام الأول، للخروج بنتيجة إيجابية، والفوز منحنا نقاطاً ثمينة، تسهم في سعينا نحو إنقاذ الفريق من الوضع الصعب، الذي يمر به منذ بداية الموسم».

روح عالية

وأوضح أن اللاعبين نفذوا تعليمات المدير الفني الجديد، الإيراني، فرهاد مجيدي، والتي أسهمت في الوصول إلى هذه النتيجة الجيدة في هذا التوقيت أمام منافس قوي، يملك لاعبين على أعلى مستوى، إلا أن لاعبي البطائح أظهروا روحاً عالية، ولعب الفريق بتكتيك مميز.

وأثنى أناتولي على فرهاد مجيدي ونجاحه في قيادة البطائح في مباراته الأولى عقب تسلمه المهمة، وقال: «المدرب يملك طاقة إيجابية كبيرة، ويمكننا التعلم منه والتطور، لمساعدة الفريق على الظهور بشكل أفضل في الدور الثاني».

وشدد هداف البطائح على صعوبة المواجهة المقبلة التي تنتظر الفريق في بداية الدور الثاني من الدوري عندما يستضيف شباب الأهلي ضمن المرحلة الرابعة عشرة، مؤكداً أن فريقه سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية، وبنقطة على الأقل من أحد المنافسين على لقب الدوري هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أناتولي وصل إلى هدفه رقم 21 في الدوري في موسمه الثالث مع البطائح، حيث أحرز في الموسم قبل الماضي 6 أهداف، وفي الموسم الماضي 8 أهداف، وسجل 7 أهداف في 13 مباراة خلال الموسم الحالي.